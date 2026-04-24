金氏「笑炎舞者」肩傷幾毀職涯！王凱平出手 從退場邊緣重返達人秀

創下金氏世界紀錄的火舞家蔡宏毅數月前，因長期高強度訓練造成肩部嚴重撕裂傷、職涯全毀，昨康復現身分享，國家隊御醫王凱平藉精準醫療，讓他重返2026年「法國達人秀」巔峰舞台，當場見證悅衡整合醫學診所與思必瑞特生技聯手啟動的「國手級尖端醫療贊助計畫」。

過去以結合劍舞與火焰高難度表演在國際嶄露頭角，先後奪下「法國達人秀」亞軍、太陽馬戲團特別獎之後，我國火舞藝術家蔡宏毅於2024年在義大利以一分鐘時間，同時旋轉三把劍高達28圈，創下金氏世界紀錄的「笑炎舞者」，在巔峰之際，卻因肩部的嚴重傷勢幾乎中斷職涯。

蔡宏毅的肩部出現深層肌腱撕裂，影響活動能力與穩定性，對需要高強度控制與爆發力的火舞表演而言，幾乎等同宣告他「無法再上台」，當他求助曾任我國奧、亞運國家隊御醫的悅衡整合醫學診所總院長王凱平，接受運動醫學與整合治療後，生機再現。

長期擔任國家代表隊隨隊醫師的王凱平，針對蔡宏毅的傷勢進行評估，採取多面向復原策略，從影像導引、功能重建到組織修復同步進行，逐步恢復其肩部使用能力。

由於長期高強度訓練與表演，讓蔡宏毅的肩膀面臨嚴峻考驗，經超音波檢查發現，他的旋轉肌袖肌腱出現三條複合性撕裂，棘上肌更是主要斷裂點，傷勢嚴重程度幾近已毀了職業生涯。

面對極限表演者的嚴重傷勢，王凱平透露，治療目標不只是單純的消炎止痛，關鍵在於重建身體「挑戰巔峰」的能力，讓受損的組織能夠承受高強度的肢體律動。

為了讓蔡宏毅重回舞台，在康復歷程中，王凱平採取多維度整合式治療策略。首先利用「專利PLT凍晶技術」，收集身體最佳狀況時，自體產生的血小板，透過預先裂解血小板製成粉末狀凍晶，能在必要時立刻回溶，藉高濃度生長因子快速進行組織修復。

王凱平隨後搭配肌腱韌帶專用玻尿酸引導組織生長，針對續發性五十肩進行肩關節囊擴張術的多維度整合治療，這套結合生技與精準導引注射的療法，讓蔡宏毅在短短兩個月內恢復基本功能，九個月後完全復原，並於今年2月間受邀重返「法國達人秀」20週年特輯，巔峰狀態驚豔全場，全體評審也起立致敬。

受惠於醫療技術重獲新生，蔡宏毅積極促成「國手級尖端醫療贊助計畫」。這項計畫由悅衡整合醫學診所攜手思必瑞特生技，投入超過新台幣70萬元資助20位台灣頂尖藝術表演者，提供高階自體血液製劑、物理治療及國手級醫療團隊支援。

王凱平表示，診所未來將持續深耕再生醫學，透過專業的中西醫整合與超音波導引技術，成為藝術家挑戰世界舞台的最強後盾；蔡宏毅也宣告2026年10月將舉辦第二屆「火神祭」，持續領軍台灣藝術走向國際，將這份重生的力量傳遞給更多受傷痛所苦的藝術表演者。

火舞藝術家蔡宏毅近一年來在悅衡整合醫學診所總院長王凱平治療下，讓他嚴重的肩傷康復了。記者陳恩惠／攝影

火舞藝術家蔡宏毅於2024年間在義大利，以結合劍舞與火焰高難度表演，創下金氏世界紀錄後，因肩傷幾乎毀了職涯，幸經悅衡整合醫學診所總院長王凱平，以運動醫學與整合治療後，讓他在1年內快速康復。記者陳恩惠／攝影