金氏「笑炎舞者」肩傷幾毀職涯！王凱平出手 從退場邊緣重返達人秀
創下金氏世界紀錄的火舞家蔡宏毅數月前，因長期高強度訓練造成肩部嚴重撕裂傷、職涯全毀，昨康復現身分享，國家隊御醫王凱平藉精準醫療，讓他重返2026年「法國達人秀」巔峰舞台，當場見證悅衡整合醫學診所與思必瑞特生技聯手啟動的「國手級尖端醫療贊助計畫」。
過去以結合劍舞與火焰高難度表演在國際嶄露頭角，先後奪下「法國達人秀」亞軍、太陽馬戲團特別獎之後，我國火舞藝術家蔡宏毅於2024年在義大利以一分鐘時間，同時旋轉三把劍高達28圈，創下金氏世界紀錄的「笑炎舞者」，在巔峰之際，卻因肩部的嚴重傷勢幾乎中斷職涯。
蔡宏毅的肩部出現深層肌腱撕裂，影響活動能力與穩定性，對需要高強度控制與爆發力的火舞表演而言，幾乎等同宣告他「無法再上台」，當他求助曾任我國奧、亞運國家隊御醫的悅衡整合醫學診所總院長王凱平，接受運動醫學與整合治療後，生機再現。
長期擔任國家代表隊隨隊醫師的王凱平，針對蔡宏毅的傷勢進行評估，採取多面向復原策略，從影像導引、功能重建到組織修復同步進行，逐步恢復其肩部使用能力。
由於長期高強度訓練與表演，讓蔡宏毅的肩膀面臨嚴峻考驗，經超音波檢查發現，他的旋轉肌袖肌腱出現三條複合性撕裂，棘上肌更是主要斷裂點，傷勢嚴重程度幾近已毀了職業生涯。
面對極限表演者的嚴重傷勢，王凱平透露，治療目標不只是單純的消炎止痛，關鍵在於重建身體「挑戰巔峰」的能力，讓受損的組織能夠承受高強度的肢體律動。
為了讓蔡宏毅重回舞台，在康復歷程中，王凱平採取多維度整合式治療策略。首先利用「專利PLT凍晶技術」，收集身體最佳狀況時，自體產生的血小板，透過預先裂解血小板製成粉末狀凍晶，能在必要時立刻回溶，藉高濃度生長因子快速進行組織修復。
王凱平隨後搭配肌腱韌帶專用玻尿酸引導組織生長，針對續發性五十肩進行肩關節囊擴張術的多維度整合治療，這套結合生技與精準導引注射的療法，讓蔡宏毅在短短兩個月內恢復基本功能，九個月後完全復原，並於今年2月間受邀重返「法國達人秀」20週年特輯，巔峰狀態驚豔全場，全體評審也起立致敬。
受惠於醫療技術重獲新生，蔡宏毅積極促成「國手級尖端醫療贊助計畫」。這項計畫由悅衡整合醫學診所攜手思必瑞特生技，投入超過新台幣70萬元資助20位台灣頂尖藝術表演者，提供高階自體血液製劑、物理治療及國手級醫療團隊支援。
王凱平表示，診所未來將持續深耕再生醫學，透過專業的中西醫整合與超音波導引技術，成為藝術家挑戰世界舞台的最強後盾；蔡宏毅也宣告2026年10月將舉辦第二屆「火神祭」，持續領軍台灣藝術走向國際，將這份重生的力量傳遞給更多受傷痛所苦的藝術表演者。
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