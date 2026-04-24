婦人長期下腹悶痛…「卵巢靜脈曲張」作怪

一位快50歲的女士走進門診，一臉疲憊。她在服務業工作，長期久站是日常。最折磨她的不是腰痠背痛，而是「下腹部悶痛」，像被一條看不見的束帶緊緊勒住，尤其在排卵期更明顯，站愈久愈痛。

為了撐住工作，她幾乎靠止痛藥過日子。吃到後來，出現胃痛、胃灼熱、甚至胃潰瘍。婦產科檢查後常聽到「可能是體質，懷孕後會改善。」她真的照做了，還生了兩個孩子，下腹悶痛不但沒好，反而更嚴重。

更讓她心慌的是，抽血CA-125長期偏高，常超過100，都降不下來。她擔心是不是腫瘤，但影像與婦科評估又沒有明確惡性證據。

後來進一步做電腦斷層檢查顯示，左側卵巢靜脈明顯擴張、彎曲，典型「卵巢靜脈曲張」，常被稱為「骨盆鬱血症候群」，也就是骨盆腔的靜脈像腿部靜脈曲張一樣回流不順，血液滯留、壓力上升，久站、排卵期或月經前後就更容易悶痛。她也合併子宮內膜異位症，這可能讓疼痛更複雜、更難單靠一般止痛解決。

治療選項上，她接受了微創「卵巢靜脈栓塞」，不需要大傷口，而是從血管內把異常回流的靜脈封閉，讓血液改走正常的回流路徑。術後追蹤她的下腹悶痛改善至少八成，她終於不用再靠大量止痛藥硬撐，上班時不再皺眉了。

特別的是，她的CA-125下降了一半以上。但CA-125不是「有升高就等於癌症」，它是一種會被骨盆腔發炎、刺激或疾病影響的指標，像子宮內膜異位症常會造成升高；卵巢靜脈曲張並不是典型用CA-125來診斷的疾病，但當骨盆腔整體鬱血與發炎負擔下降時，CA-125有機會跟著回落。重點不是單看一個數字，而是把症狀、影像與病因一起拼起來，才不會走冤枉路。