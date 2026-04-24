健康主題館／「質地調整」料理 讓長輩易入口、吃得營養

台灣邁入超高齡社會，「吃得下」成為長者健康關鍵，長輩常因牙齒功能退化、味覺變遲鈍或食欲減退而面臨營養不均的問題，衍生衰弱或慢性病，甚至失能及失智。國健署署長沈靜芬表示，「很多人以為吃不下是老化正常現象，其實背後可能是營養不良的開始，進而易引發衰弱、心血管疾病等慢性病。」

國健署昨天宣布舉辦「2026銀領新食尚 銀養創新料理競賽」，希望透過質地調整飲食與使用在地食材，讓長輩吃得營養，也找回熟悉的家鄉味。沈靜芬說，國內逾7成長者有部分缺牙問題，超過6成因咀嚼或吞嚥困難限制飲食，進一步影響蛋白質與膳食纖維攝取，甚至可能導致衰弱、失能，形成惡性循環。

長者牙口差 吃不好影響健康

沈靜芬指出，許多高齡長者因牙口退化而吃不太下、咬不動，長期下來不僅食量下降，也影響體力與健康，這也凸顯飲食型態調整的重要性。為因應高齡化飲食挑戰，國健署近年持續推動「質地調整飲食」，從食材選擇、切碎程度到烹調方式，重新設計料理型態，讓食物更易入口，同時保留營養與風味。

「不要因為牙口不好，就失去享受美食的權利。」沈靜芬強調，透過料理設計，長者仍能維持飲食樂趣與生活品質。今年競賽有一亮點，是結合「植物為主飲食」與永續概念。研究顯示，多攝取植物性食物，可降低16%心血管疾病與中風風險，心血管疾病死亡風險更可下降32%。

針對營養不良導致衰弱或失智，沈靜芬分享三大飲食原則：首先仍以質地調整為核心，確保「吃得下」；其次建立定時定量的用餐模式，避免進食混亂；三是減少用餐干擾，密切觀察吞嚥安全。三餐以長者熟悉的家常菜為基礎，依時令與在地食材進行微調，例如減鹽、減糖與質地優化，讓健康飲食真正融入生活。

補充蛋白質 豆、魚優先 少吃紅肉

競賽鼓勵以「豆、魚、蛋、肉」為蛋白質攝取優先順序，減少高碳排的紅肉使用，並搭配全穀雜糧與當季蔬果，不僅有助健康，也降低環境負擔。

中華醫事科技大學餐旅管理系黃裕文教師進行料理示範：白玉芝麻滑豆腐佐百菇泥、地瓜葉豆包獅子頭、荷葉鳳梨豆豉燒雞卷、茄汁鷹嘴豆燉飯、百匯鮮果優格、芝麻四神米穀瑪德蓮等。建議可以豆腐、菇類取代高脂料理，或利用鳳梨酵素軟化肉質，讓食物更易入口，同時兼顧營養與風味。