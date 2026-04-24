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健康你我他／動腦動手瘋科普 人生充實又美好

聯合報／ 文／榮月（中市南區）
閱讀悅讀，生活就不會寂寞，正熱中於動動腦、動動手的閱讀本。圖／榮月提供
閱讀悅讀，生活就不會寂寞，正熱中於動動腦、動動手的閱讀本。圖／榮月提供

活到老，學到老。不論年紀有多大，都要抱持勤學態度，除了能避免被社會淘汰，對離開職場的銀髮族來說，更是避免腦功能心智退化和排除空虛寂寞的最佳良藥。

我愛閱讀，書籍報章雜誌或網路小品都是我閱讀的文本來源。以前工作時，透過閱讀汲取新知，是為了技能傍身提高工作效能；現在退休了，閱讀習慣持續，是為了豐富生活與促進身心健康。閱讀於我，就像莎士比亞說的：「生活裡沒有書籍，就好像沒有陽光；智慧裡沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀。」

看勵志文章能幫助我正向思考，重拾自信心，面對生活困境。文史小說傳記能借鏡前人經驗，反省自我，有助成長。心靈雞湯小品文，能紓解壓力擺脫焦慮，懂得善待自己、學會愛自己後，才有足夠能量去愛他人。

目前熱中於動動腦、動動手的閱讀本。例如科普書籍裡的小常識，將其應用到日常生活中，解決不少疑難雜症和改善生活品質；園藝圖鑑參考書籍，是拈花惹草時的小幫手，把家裡栽植得生機盎然，看了舒坦又療癒；紙雕摺紙等書籍，讓獨老生活增添美藝，欣賞自己手作藝品陳列很有成就感，還能贈送他人為禮，那份心意比花錢買的更有誠意和溫度。

書，是我一生中最忠實的朋友，閱讀悅讀，生活就不會寂寞，能享受到最快樂充實又美好的人生。

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