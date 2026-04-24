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「成人疫苗接種手冊」發布 提醒定時施打、增保護力

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
台灣進入超高齡社會，台灣疫苗推動協會正式發布成人疫苗接種手冊，期待讓所有成人一人一本。記者翁唯真／攝影
台灣進入超高齡社會，台灣疫苗推動協會正式發布成人疫苗接種手冊，期待讓所有成人一人一本。記者翁唯真／攝影

台灣已進入超高齡社會，除公費接種流感、新冠疫苗外，台灣疫苗推動協會昨正式發布「成人疫苗接種手冊」，期待讓所有成人一人一本，提醒可以定時接種疫苗，提升保護力。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，台灣在兒童疫苗政策上長年維持高覆蓋率，但成人族群長期以來對疫苗接種的重視程度不足，導致許多人在無意間錯失「黃金接種時機」。因此，一旦感染流感、肺炎、呼吸道細胞融合病毒（RSV）或帶狀疱疹，不僅可能出現長時間疲倦、神經痛等後遺症，甚至影響工作表現與日常生活，對個人與家庭都造成不小負擔。

隨著年齡增長，人體免疫功能逐漸下降，台大醫院家庭醫學部主任程劭儀指出，若疾病感染，之後發展為重症的風險明顯提高，但多數成人卻忽略預防醫學的重要性，仍抱持「沒有生病就不需要打疫苗」的觀念。

台灣疫苗推動協會理事長吳玉琴說，台灣成人與高齡族群的疫苗接種上仍有待加強。

根據統計，截至2025年5月，台灣新冠JN.1疫苗全國接種率約8.75%，65歲以上長者接種率僅約18.2%；相較之下，美國與英國65歲以上長者接種率分別達44%與59%，台灣低於國際建議標準，如何將既有成果延伸至全齡族群，成為現階段的重要挑戰。

疾管署副署長曾淑慧指出，衛福部多年來已導入約14種疫苗，可減少18種疾病重症發生的機會，其中9種是兒童常規疫苗，其他則是成人疫苗，包括流感、新冠、肺炎鏈球菌疫苗等，將逐步導入。

程劭儀說，破傷風、百日咳、白喉等疫苗，建議19歲後的成人可以每10年再補打一次；長輩好發的帶狀疱疹疫苗、防癌的HPV疫苗等，還有旅遊醫學門診、特定職業或高風險族群可能需要的A、B、C肝疫苗、日本腦炎等，都需民眾自行注意施打時間。這類接種項目未來可以透過手冊讓民眾依需求，紀錄定時施打，增加防護力。

疫苗 流感 HPV 帶狀疱疹 高齡者

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