SND全球新聞設計競賽 聯合報獲2銅牌3優選

由國際最重要的新聞媒體設計組織ＳＮＤ（Society for News Design）所舉辦的第四十七屆全球新聞設計競賽，在來自全球超過四千件參賽作品中，「聯合報」數位版榮獲二面銅牌、三項優選。

由新聞部視覺設計團隊董谷音、蘇韋豪、柳佳妘、薛羽涵所製作作品「喪屍青年如何誕生 依托咪酯悄悄毒害新生代」獲得「插畫／社會議題類」一面銅牌、「頁面設計」一項優選。「限塑喊很大 塑膠袋卻年年暴增」獲得「頁面設計／氣候與環境類」一面銅牌。「放下溫體肉迷思 給豬的最後一口溫柔」分別獲得「頁面設計、插畫／社會議題類」二項優選。

來自全球各新聞領域的四十一位評審團給予頁面設計／銅牌獎「限塑喊很大 塑膠袋卻年年暴增」的評語為「評審認為這件作品極具創意」，讚賞在頁面上方運用連續動畫來吸引觀者注意。評審特別提到桌機版流暢的動態呈現、精緻且執行到位的小型圖像設計，以及透過人物購買雜貨的情境，有效幫助讀者理解內容」。

給予插畫／銅牌獎「喪屍青年如何誕生 依托咪酯悄悄毒害新生代」的評語為 「整體製作與視覺設計高度整合，帶來強烈的沉浸感，彷彿置身於作品所建構的世界之中」，作品具有很強的吸引力，有效將觀者帶入其中。

ＳＮＤ是全球最具權威與影響力的新聞設計組織，自一九七九年成立以來，每一年的創意競賽讓全球新聞工作者包括「紐約時報」、「衛報」、「路透」、「南華早報」、「華盛頓郵報」等透過競賽分享作品，並從設計、圖像、藝術和社群媒體等方面選出新聞領域的佳作，表彰引領視覺敘事的傑出作品。

聯合報獲獎作品

「喪屍青年如何誕生 依托咪酯悄悄毒害新生代」

https://vip.udn.com/event/newmedia_etomidate

「限塑喊很大 塑膠袋卻年年暴增」

https://topic.udn.com/event_preview/newmedia_reduce-plastic

「放下溫體肉迷思 給豬的最後一口溫柔」

https://topic.udn.com/event_preview/newmedia_carcass_grade