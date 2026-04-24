聽新聞
0:00 / 0:00

SND全球新聞設計競賽 聯合報獲2銅牌3優選

聯合報／ 記者董谷音／台北報導
「放下溫體肉迷思 給豬的最後一口溫柔」分別獲得「頁面設計、插畫／社會議題類」二項優選。圖／聯合報提供
「放下溫體肉迷思 給豬的最後一口溫柔」分別獲得「頁面設計、插畫／社會議題類」二項優選。圖／聯合報提供

由國際最重要的新聞媒體設計組織ＳＮＤ（Society for News Design）所舉辦的第四十七屆全球新聞設計競賽，在來自全球超過四千件參賽作品中，「聯合報」數位版榮獲二面銅牌、三項優選。

由新聞部視覺設計團隊董谷音、蘇韋豪、柳佳妘、薛羽涵所製作作品「喪屍青年如何誕生 依托咪酯悄悄毒害新生代」獲得「插畫／社會議題類」一面銅牌、「頁面設計」一項優選。「限塑喊很大 塑膠袋卻年年暴增」獲得「頁面設計／氣候與環境類」一面銅牌。「放下溫體肉迷思 給豬的最後一口溫柔」分別獲得「頁面設計、插畫／社會議題類」二項優選。

來自全球各新聞領域的四十一位評審團給予頁面設計／銅牌獎「限塑喊很大 塑膠袋卻年年暴增」的評語為「評審認為這件作品極具創意」，讚賞在頁面上方運用連續動畫來吸引觀者注意。評審特別提到桌機版流暢的動態呈現、精緻且執行到位的小型圖像設計，以及透過人物購買雜貨的情境，有效幫助讀者理解內容」。

給予插畫／銅牌獎「喪屍青年如何誕生 依托咪酯悄悄毒害新生代」的評語為 「整體製作與視覺設計高度整合，帶來強烈的沉浸感，彷彿置身於作品所建構的世界之中」，作品具有很強的吸引力，有效將觀者帶入其中。

ＳＮＤ是全球最具權威與影響力的新聞設計組織，自一九七九年成立以來，每一年的創意競賽讓全球新聞工作者包括「紐約時報」、「衛報」、「路透」、「南華早報」、「華盛頓郵報」等透過競賽分享作品，並從設計、圖像、藝術和社群媒體等方面選出新聞領域的佳作，表彰引領視覺敘事的傑出作品。 

聯合報獲獎作品

「喪屍青年如何誕生 依托咪酯悄悄毒害新生代」

https://vip.udn.com/event/newmedia_etomidate

「限塑喊很大 塑膠袋卻年年暴增」

https://topic.udn.com/event_preview/newmedia_reduce-plastic

「放下溫體肉迷思 給豬的最後一口溫柔」

https://topic.udn.com/event_preview/newmedia_carcass_grade

「喪屍青年如何誕生 依托咪酯悄悄毒害新生代」獲得「插畫／社會議題類」一面銅牌、「頁面設計」一項優選。圖／聯合報提供
「喪屍青年如何誕生 依托咪酯悄悄毒害新生代」獲得「插畫／社會議題類」一面銅牌、「頁面設計」一項優選。圖／聯合報提供

設計 聯合報 塑膠袋

延伸閱讀

2026桃園設計獎開跑！總獎金96萬創新高 吸引青年拚創意

荷蘭湛藍設計獎揭曉 崑山科大視傳系奪3金8銀1銅

中國科大室設系揚名國際 勇奪AMP美國建築師賽九大獎

歐洲女子數學奧林匹亞競賽傳捷報 我小將摘2銀1銅、國際排名13

相關新聞

年齡下修 70歲就要換駕照 5月31日上路

高齡駕駛換照年齡將從七十五歲下修至七十歲，交通部昨天再預告修法，換照將收取五十元規費，新制五月卅一日上路，使用逾期駕照，最重可罰三六○○元並禁止駕駛、扣繳駕照。消基會交通委員會召集人李克聰認為，宣導期太短；老人福利推動聯盟秘書長張淑卿呼籲，應簡化行政流程。

入夜雨神降臨中部以北防豪雨…明全台溼答答 高溫陡降8度

今晚至明天清晨鋒面通過，雨勢最明顯，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北需留意短延時豪雨，明天全台有雨，尤其西半部注意局部大雨，周日、下周一短暫回到穩定的天氣，下周二水氣增多，下周三再有另波鋒面接近，北東雨勢又增加。

中南部水情有解？ 春雨鋒面將至 他曝4大特徵：結構完整水氣供輸豐沛

天氣即將明顯轉變，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周最不穩定的天氣，會落在今天至周六這段期間。今天至明天上半天，受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響；明天下半天至周六，則受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。

健康主題館／「質地調整」料理 讓長輩易入口、吃得營養

台灣邁入超高齡社會，「吃得下」成為長者健康關鍵，長輩常因牙齒功能退化、味覺變遲鈍或食欲減退而面臨營養不均的問題，衍生衰弱或慢性病，甚至失能及失智。國健署署長沈靜芬表示，「很多人以為吃不下是老化正常現象，其實背後可能是營養不良的開始，進而易引發衰弱、心血管疾病等慢性病。」

婦人長期下腹悶痛…「卵巢靜脈曲張」作怪

一位快50歲的女士走進門診，一臉疲憊。她在服務業工作，長期久站是日常。最折磨她的不是腰痠背痛，而是「下腹部悶痛」，像被一條看不見的束帶緊緊勒住，尤其在排卵期更明顯，站愈久愈痛。

健康你我他／動腦動手瘋科普 人生充實又美好

活到老，學到老。不論年紀有多大，都要抱持勤學態度，除了能避免被社會淘汰，對離開職場的銀髮族來說，更是避免腦功能心智退化和排除空虛寂寞的最佳良藥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。