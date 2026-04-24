政院：不會讓有毒馬鈴薯進入市場

行政院長卓榮泰日前宣稱「逐顆檢驗美國進口馬鈴薯」，衛福部長石崇良、農業部次長胡忠一於立院表示，依法採取抽驗方式，而非逐顆檢驗，衛福部對進口馬鈴薯抽驗（農藥、龍葵鹼）比率維持最低百分之二，農業部維持六成抽檢（發芽狀況）比率，並未幫「逐顆檢驗說」背書。

美國產加工用馬鈴薯輸入爭議，行政院發言人李慧芝昨表示，政府始終秉持「科學證據、嚴格檢疫、確保食安」等原則，並未開放發芽、腐爛、發霉的馬鈴薯，農業部和衛福部採雙重把關機制，不會讓不合格、有毒的馬鈴薯進入市場。

李慧芝強調，經農業部檢疫發現有發芽問題的整批馬鈴薯，在監督業者剔除發芽的整顆馬鈴薯後，將再由衛生單位執行抽樣檢驗總配醣生物鹼／茄鹼（包含龍葵鹼），若檢驗不符合規定，亦將整批銷燬。

不過，立法委員王世堅則在立院質疑，每一批進口馬鈴薯重量達十五萬公噸，顆數逾百萬顆，全台僅二家合格機構可檢驗龍葵鹼，檢驗量能是否足夠？若因應「發芽不必退運」新制，恐導致檢驗需求增加，衛福部如何應對？

衛福部次長莊人祥指出，我國僅二家檢驗機構取得檢驗龍葵鹼項目認證，但共有六家機構具有有檢驗能力，每件檢驗時間約三天，統計一一一至一一三年，進口馬鈴薯輸入批次共一六五二批，食藥署檢驗六十一批，抽驗比率約百分之四，若發現風險提升，將依法調升抽驗比率。