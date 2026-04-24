發芽馬鈴薯誰管 2部會踢皮球

政府鬆綁進口馬鈴薯規定，外界憂心發芽馬鈴薯流入加工鏈，引發食安疑慮，不少立委在立院質詢時，要求政府確保消費者權益，然衛福部次長莊人祥認為，發芽處理係農業部主責。農業部次長胡忠一則稱「自己也是國民、也重視食安，但如何把關食安，需問衛福部」。

立法院財政委員會邀農業部、衛福部馬鈴薯輸入進行專案報告，然而被問到責任歸屬時，兩部會官員多次在備詢台「踢皮球」。立委楊瓊瓔詢問全台多少家加工廠可作為「指定場域」，篩選發芽馬鈴薯，胡忠一稱「食品加工廠歸衛福部主管」，而食藥署副署長蔡淑貞回答「國內有二家業者可檢驗龍葵鹼，而非負責剔除發芽馬鈴薯的加工廠」，隨即轉頭對胡低語「檢疫你要回答」。

立委林德福質疑，學者專家均認定發芽馬鈴薯恐含龍葵鹼，政府卻放任發芽馬鈴薯入關，要求政府「別拿國人健康開玩笑」。對此，胡忠一表示，發芽不代表就有龍葵鹼，若發芽長度低於五毫米，依規定可被承認、放行入關，且「日本根本不看馬鈴薯是否發芽」，強調「我也是國人、也重視這一塊」，農業部僅負責檢疫，食品安全「要麻煩衛福部」。

林德福則要胡忠一不要提日本，我國政府長年衛教宣導民眾不可吃發芽馬鈴薯，如今放寬制度，讓消費者人人心惶惶，應審慎處理。行政官員應本著良心，「自己敢吃，才讓一般民眾吃」，萬一發生重大食安事件，「亡羊補牢都來不及」。

立委陳菁徽表示，食藥署衛教文章建議民眾發現馬鈴薯發芽應丟棄勿食用，即使去除芽眼，經高溫烹調也無法避免馬鈴薯龍葵鹼毒性。語畢直接質詢部長石崇良「發芽馬鈴薯究竟能不能吃？」

但多次詢問，石崇良仍未正面回覆，僅表示，龍葵鹼確實加熱也難去除，不過，馬鈴薯發芽與否，與所含龍葵鹼濃度多寡「並無絕對關聯性」，承諾農業部若發現馬鈴薯發芽，食藥署將對該批馬鈴薯加驗龍葵鹼，如發現超標將要求整批退運，絕不會進入生產線。

至於首批美國「加工用的馬鈴薯」何時輸入台灣？胡忠一表示，已向財政部申請「加工用馬鈴薯」於海關專用獨立號別，近期便會獲准，預計今年七月起就會進口至台灣。