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手搖飲是否含代糖 學者籲推動資訊揭露

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
公衛學者表示，消費者難以辨識手搖飲是成分否含有人工甜味劑，盼衛福部推動更清楚的資訊揭露。圖／AI生成
公衛學者表示，消費者難以辨識手搖飲是成分否含有人工甜味劑，盼衛福部推動更清楚的資訊揭露。圖／AI生成

調查顯示，近六成民眾每周至少喝二杯手搖飲，然飲料含糖成分遠高於預期，為此，衛福部積極規畫食品外包裝「紅黃綠」標示（ＦＯＰ），協助消費者快速辨識糖、脂肪與熱量等含量，提升健康選擇意識，建立「有意識的飲食行為」，從源頭降低肥胖與慢性病風險。

公衛學者表示，消費者難以辨識手搖飲是成分否含有人工甜味劑，且現場調製飲品缺乏完整成分透明度，含糖量超出預期，盼衛福部推動更清楚的資訊揭露。

對此，國健署表示，阿斯巴、糖精屬於合法人工代糖，業者使用時必須符合各類食品限量標準，以食藥署規範為主，另建議，業者應該清楚標示哪些產品含有代糖，作為消費者選擇時的參考依據。

國健署長沈靜芬表示，高糖、高油等錯誤飲食習慣已成國人罹患三高慢性病的重要因素，甚至引發認知功能退化。手搖飲為許多人的主要糖分來源，一杯珍珠奶茶含糖量可能高達十至十二顆方糖，民眾若未察覺，不知不覺中攝取了過量糖分。

為此，食藥署一一二年一月一日實施「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，要求現場調製飲料標示該杯飲料的總糖量及總熱量，標示方式可採用公克與大卡，或方糖數，並得標示該飲品的「最高值」。再者，除了「全糖」、「半糖」、「三分糖」，粉圓、椰果等配料也需納入計算，以期精準地標示每一杯飲品的總糖量和總熱量。

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