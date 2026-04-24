健康陷阱！無糖手搖飲 逾半仍驗出糖

想喝手搖飲，但擔心攝取太多糖分，許多人選擇「無糖」、「半糖」，然台大公衛研究團隊調查發現，逾半「無糖」飲料竟也含糖，百分之八十五點六的手搖飲實際測得總糖量大於標示的總糖量，消費者喝下的糖，比預期的還要多很多。

據統計，國內十八歲以上人口過重、肥胖率已達五成，代謝型脂肪肝盛行率百分之三十六點一，台灣大學食品安全與健康研究所暨公共衛生碩士學位學程副教授羅宇軒表示，每二位成人就有一人體重過重，甚至肥胖，我國特有手搖飲文化恐造成了嚴重的健康隱憂。

配料也有糖 還恐喝進人工代糖

為此，台大公衛研究團隊至台北、彰化，實地造訪當地主要連鎖手搖飲門市，購買純茶、奶茶或水果茶類，無糖或半糖飲品，共一二六件，進行含糖量檢測。結果發現，百分之八十五點六飲品實際測得總糖量高於標示的總糖量。

更令人意外的是百分之五十五點六的「無糖」手搖飲竟檢驗出糖分，羅宇軒研判，原因在於原料果汁、乳品或配料（如粉圓）本身含糖，以致產品標示與實際成分之間存在落差，消費者在不知情下，攝取過量糖分。研究發現，市面上一杯七○○毫升「半糖」手搖飲平均含糖量達四十六點五公克，逼近世界衛生組織建議成人每日游離糖攝取上限五十公克。

研究團隊另抽驗一八九件手搖飲，其中二十六件驗出蔗糖素、醋磺內酯鉀等「非營養性甜味劑」（人工代糖），半數含有兩種以上的人工代糖，集中於果茶類、含配料（如波霸、珍珠）等飲品，推測代糖來自濃縮果汁、蜜餞等原料中。羅宇軒表示，如常攝入人工甜味劑，將改變人體腸道菌群組成，引發胰島素阻抗與發炎反應，提高脂肪肝風險。

18到39歲手搖飲大戶 男比女多

至於哪些人是手搖飲大戶？答案是十八到三十九歲、大學學歷畢業的男性族群，研究團隊於二○二四年七月到九月間進行網路問卷調查，回收一○七三分有效問卷，發現調查對象平均每天喝三二九ml手搖飲，且男性多於女性，以三十一到四十歲族群居多。

台大公共衛生學院健康行為與社區科學研究所教授陳端容表示，手搖飲潛藏著高糖陷阱，如長期飲用，極易堆積內臟脂肪，提高代謝症候群、心血管疾病等風險。民眾應少喝含糖飲料，選購時清楚瞭解攝取多少熱量、糖分，降低健康風險。

如何減少手搖飲對於健康的危害？羅宇軒提出，「減糖、減量、減頻率」三原則，選擇無糖或微糖，避免每日飲用，並留意珍珠、椰果等配料所產生的額外糖分。唯有提升自我意識與制度透明，才能在享受手搖飲的同時，降低健康負擔。