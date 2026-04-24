年齡下修 70歲就要換駕照 5月31日上路

高齡駕駛換照年齡將從七十五歲下修至七十歲，交通部昨天再預告修法，換照將收取五十元規費，新制五月卅一日上路，使用逾期駕照，最重可罰三六○○元並禁止駕駛、扣繳駕照。消基會交通委員會召集人李克聰認為，宣導期太短；老人福利推動聯盟秘書長張淑卿呼籲，應簡化行政流程。

去年五月，七十八歲余姓老翁駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，釀四死十二傷的悲劇，震驚社會。

近年高齡駕駛肇事件數逐年增加，為降低高齡駕駛肇事，交通部宣布高齡駕駛換照年齡從七十五歲下修至七十歲，且必須通過體檢，並增加自填身心靈活動的狀況，讓專業醫師做評估，完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至七十五歲。

滿七十五歲長者則維持三年換照制度，要通過體檢及安全教育課程外，還須通過認知功能測驗，才能換發有效三年的駕照。

配合高齡駕駛換照新制，交通部昨再預告修正「公路證照及監理規費收費辦法」第二條及第三條附表草案，下個月起，七十歲以上駕駛換發駕照每枚將收取五十元規費，相關草案將預告十四天，預計今年五月卅一日起開始實施相關新制。

根據規定，高齡駕駛若沒有依照規定換照，仍騎車或開車被警察攔檢舉發，依「道路交通管理處罰條例」第廿二條規定，持逾期駕照駕車，將可罰一八○○元至三六○○元，並禁止駕駛及扣繳駕照。

根據交通部公路局的統計，七十至七十四歲高齡駕駛有一一○萬人，七十五歲以上高齡駕駛約十八點八萬人，總計明年有一二八萬人需換照。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿認為，各年齡層都可能行車肇事，以年齡區分換照，無疑是高齡歧視，但既然新制五月底上路，呼籲至少應簡化行政流程。

張淑卿表示，新制將換照年齡下修至七十歲，須通過體檢，並增加自填身心靈活動的狀況，還要完成安全教育課程，這些行政程序跟複雜度，對高齡者相對不公平，建議安全教育課程可改成線上數位學習，體檢資料則可介接國家健康檢查的相關資料，高齡者就不必再專門跑一趟體檢。

消基會交通委員會召集人李克聰說，五月底上路，太趕了，他已經能想像有些長者擔心體檢不通過，又有開車需要，現在很緊張，可能先觀望，或是在盤算走哪一條路可以避開臨檢，如果又沒有替代交通工具，新制上路恐引發民怨，他建議應該要有半年勸導期。