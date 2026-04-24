南韓人氣舞台劇「Beautiful Life」 今起台北演出

在最簡單的舞台上，看見最深刻的人生。全劇只有兩名演員，卻在南韓大學路締造票房奇蹟、累積逾四千場演出的國民舞台劇「Beautiful Life」，今起於台北城市舞台演出。該劇在九十分鐘之內穿越數十年時光，編導兼男主角金元真表示，希望觀眾看完演出能夠感受「有珍貴的人陪在身邊的那種珍貴的感覺」。

「當一個人無條件覺得自己活得很好。從那一刻起，你的人生就是Beautiful Life。」金元真如此形容創作此劇的核心精神，該劇以倒敘手法，描述一對平凡夫妻春植和順玉從一見鍾情的相遇、意外分離的遺憾，到婚姻的磨合與晚年的互相扶持。這是該劇首度海外演出。

曾演出韓劇「模範計程車二」、「照明商店」的演員有人，和演員金顯智共同演出女主角順玉。有人表示，該劇要從十多歲演到七八十歲，她看了許多紀錄片揣摩順玉的變化。過去她遇到困難會覺得好苦好累，透過詮釋順玉，發現人生即使遇到苦難，「只要有心愛的人陪在身邊、自己也還有能力去愛，苦難也可以是一種祝福。」

貫穿全劇的主題曲是鄧麗君代表作「月亮代表我的心」，每次響起總是令人眼眶泛淚。

金元真表示，在南韓演出時，主題曲是另一首。他是鄧麗君歌迷，因此決定「Beautiful Life」到台灣演出時，主題曲換成「月亮代表我的心」，更貼近台灣觀眾。

「Beautiful Life」由聯合數位文創引進，即起至五月三日於台北城市舞台演出，購票請洽udn售票網https://pse.is/8pdkrh