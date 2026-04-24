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北車商場經營權 傳花落新光三越
眾所矚目的台北車站商場招標案即將開標，包含現經營者微風集團、百貨龍頭新光三越、ＪＲ東日本等國內外零售巨頭九搶一，昨天傳出最終由新光三越得標，搶下未來十五年外加八年優先續約的經營權。但新光三越對此表示，「靜候台鐵公告，感謝各界關心」。
台鐵強調，目前無法事先透露評選結果，待行政審核後再擇期公告。
由於台北車站為全台人流量最大的車站，而台北車站商場在經過微風集團改造後，每年可創造約卅億元的業績，在業界眼中是金雞母，此次招標也引發各界競逐，參與投標的業者包括統一、京站、新光三越、誠品、潤泰、新東陽、澎坊、ＪＲ東日本等海內外業者，以及現行經營團隊微風集團，競爭激烈，其中京站因提供資料不足而提前出局。
對於此次競標結果消息提前洩露，業界都相當錯愕，就連傳出得標的新光三越都表示沒有接到消息，一切都要等台鐵公布。
有業者表示，先前投標名單外洩，台鐵才表示廠商可提告，此次台鐵恐也需要追究評審委員責任。
而可能失去旗下最賺錢的商場，微風集團則表示，等接到通知後才能進行下一步。
但業界分析，新光三越經營台北站前店多年，對於當地商圈十分熟悉，若拿下台北車站商場，則能連通兩座商場，可望創造一加一大於二的效益。
百貨業界人士分析，在台北車站商場重新投標的消息出來後，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽僅表示「這案子我們會研究」，隨後就相當低調，若新光三越真能在眾多競爭者中脫穎而出，也並不令人意外，新光三越憑藉著強大的招商優勢與經營百貨的經驗、雄厚的資本，有機會為台北車站商場帶來台鐵最想看到的「改頭換面」。
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