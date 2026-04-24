北車商場經營權 傳花落新光三越

為讓罹患罕見疾病的兒子能安心吃一口甜，「唐舖子」總經理葉安淇從18年專職照顧孩子的家庭主婦，到婚姻結束後被迫獨自撐起家庭，她靠一顆牛軋糖，從零打造出外銷19國的台灣伴手禮品牌。今年母親節，唐舖子推出限定禮盒，將這段「為孩子而做」的故事，轉化成一份能被送出的心意。 從照顧罕病兒的日常 走上沒有退路的創業路 因為大兒子對飲食的要求比一般人更加嚴格，葉安淇從零學習製作糖果與甜點，從原料挑選、甜度比例到製程細節，每一步都反覆嘗試，只為找到「孩子也能安心吃」的那個平衡點。 甜點最初只是分享給親友，卻意外收穫大量好評。離婚後，她必須獨自撫養孩子，開始思考如何找回人生主導權。她從家庭廚房起步，一步步摸索出品牌雛形，2013年正式創立「唐舖子」。 米其林二星主廚加持 把台灣味賣進全球19國 沒有百年品牌光環，也沒有華麗包裝設計，唐舖子靠著「台灣味」與品質堅持，成功將產品外銷至美國、日本到韓國等19個國家，甚至進駐機場免稅店，成為觀光客

2026-04-24 00:00