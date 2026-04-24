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釐清社工職責擬 衛福部研擬比照醫療法

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
剴剴案陳姓社工被依過失致死判刑2年，引發全國社工群情激憤，22日逾1600名社工集結行政院門口，齊喊「國家要道歉，制度要改變」、「社工拒當替罪羔羊」。圖／聯合報系資料照片 陳柏亨
剴剴案陳姓社工被依過失致死判刑2年，引發全國社工群情激憤，22日逾1600名社工集結行政院門口，齊喊「國家要道歉，制度要改變」、「社工拒當替罪羔羊」。圖／聯合報系資料照片 陳柏亨

剴剴案陳姓社工被依過失致死判刑，引發社工怒吼，上街控訴，要求國家負保證人責任。衛福部昨邀基層社工舉行座談會，決議由衛福部研擬社工責任保險機制，社工一旦出事，即可降低風險。衛福部也將與法界討論「社工是否具有保證人義務」等議題，釐清責任界線。

衛福部昨下午舉行「公私部門協力穩定社工人力座談會」，次長呂建德表示，部裡於會中提案，比照醫療糾紛處理機制，成立一基金或保險，若社工執行業務不慎觸法，遭遇訴訟、損害賠償要求時，即可獲得財源協助。

與會社工系所教師則提到許多家長擔心自家孩子讀社工系，擔任社工，「最後卻被人上銬」，對此，呂建德指出，社工助人，也要助己，努力翻轉現有「高責任、低權力」困境。衛福部將與法界討論「社工是否具有保證人義務」等議題，釐清責任界線。

衛福部長石崇良於立法院表示，社工與醫事人員均從事救死扶傷等助人工作，將規畫參考「醫療法」，訂出社工職責界線，若社工故意或過失且違反專業義務時，才需負起民、刑事責任。

此外，剴剴案引發社會矚目，社工為求自保，恐出現「防禦性」通報，以致通報案件數量暴增。為此，衛福部研擬於社安網設立通報調查處理中心，由具有心理、犯罪等科系背景者執行篩案工作，讓社工人力用於調查、服務。

高雄市社工工會秘書長郭志南表示，與會社工代表在會中建議，暫緩社福考核一、二年，讓社工「緩口氣」，現行社福單位平均每二至三年就有一次不同類型評鑑，若能暫停評鑑，減少社工紙本作業負擔，有助社工重振士氣。不過，這項提案未獲衛福部支持。

社工 衛福部 呂建德

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