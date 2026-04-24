油價高漲穩物價 計程車油貼每輛最高6千元

中東戰火導致油價上漲，行政院昨天宣布最新穩定物價措施，五月桶裝瓦斯與民生天然氣凍漲；為維持國內大眾運輸票價凍漲，採取差額補貼及油價折讓等方式，補助公路客運、國內船舶及航空業者三個月，並推動計程車油價補貼專案，每輛車最高補助六千元。

電業及工業部分天然氣價格部分，行政院預計下周視天然氣價格再研議。交通部長陳世凱表示，為讓國內交通運輸平穩，航空、船舶、公路客運都會補貼三個月，而這次能源波動影響最大的計程車駕駛體感最深。

目前全國計程車及多元計程車（扣除電車）約有九萬輛，政府推出平穩政策，補助計程車及多元計程車，每車一二○○公升用油，以每公升補貼五元計算，每車約六千元，總經費五點四億元，考量行政作業時程，訂於五月廿日上路，至八月卅一日前均可申請，並能使用到今年底。

台北市計程車駕駛員職業工會常務理事暨發言人李威爾說，全職司機一天會開約二二○至二五○公里。油電車一公升油可跑十五公里，純油車可跑八至十公里，這次交通部補助一二○○公升，每公升五元，估可支應一位全職駕駛六十至七十天。

李威爾指出，未受到戰爭影響前，油價占油電車營業支出成本約百分之十五至十八，純油車則為百分之廿至廿五，補助措施可稍微減緩司機壓力，但目前措施只有補助到之前的油價，若油價持續攀升，盼政府能滾動式檢討，讓駕駛的壓力可以再減輕一些。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉指出，九五無鉛汽油自二月的廿八點七元，漲至目前約卅三點九元，整體漲幅約百分之十八，此次補助是「及時雨，彌補缺口」，但也呼籲交通部持續滾動式檢討，盼視需要爭取更多資源。

台灣運輸業移動科技派遣平台協會秘書長曾弘義示警，高油價趨勢不會因短暫戰爭結束而立即回落，即便戰爭短期內結束，油價仍可能維持一段時間的高檔，對駕駛與運輸業的衝擊可能延續至年底。

另外，政府還祭出遠洋漁業每船一百二十萬到三百五十萬的作業補助，或每船八十萬至兩百萬靠港整補，讓業者二選一。

至於中央政府推出民生物價平穩措施，是否透過特別預算或追加預算籌措財源，行政院發言人李慧芝說，整體財源尚在盤整，將適時對外說明。