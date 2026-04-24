聽新聞
0:00 / 0:00

油價高漲穩物價 計程車油貼每輛最高6千元

聯合報／ 記者黃婉婷胡瑞玲／台北報導
高油價壓力衝擊計程車駕駛，行政院拍板將補貼計程車油資每輛車最高六千元。圖為松山機場排班計程車。記者曾原信／攝影
高油價壓力衝擊計程車駕駛，行政院拍板將補貼計程車油資每輛車最高六千元。圖為松山機場排班計程車。記者曾原信／攝影

中東戰火導致油價上漲，行政院昨天宣布最新穩定物價措施，五月桶裝瓦斯與民生天然氣凍漲；為維持國內大眾運輸票價凍漲，採取差額補貼及油價折讓等方式，補助公路客運、國內船舶及航空業者三個月，並推動計程車油價補貼專案，每輛車最高補助六千元。

電業及工業部分天然氣價格部分，行政院預計下周視天然氣價格再研議。交通部長陳世凱表示，為讓國內交通運輸平穩，航空、船舶、公路客運都會補貼三個月，而這次能源波動影響最大的計程車駕駛體感最深。

目前全國計程車及多元計程車（扣除電車）約有九萬輛，政府推出平穩政策，補助計程車及多元計程車，每車一二○○公升用油，以每公升補貼五元計算，每車約六千元，總經費五點四億元，考量行政作業時程，訂於五月廿日上路，至八月卅一日前均可申請，並能使用到今年底。

台北市計程車駕駛員職業工會常務理事暨發言人李威爾說，全職司機一天會開約二二○至二五○公里。油電車一公升油可跑十五公里，純油車可跑八至十公里，這次交通部補助一二○○公升，每公升五元，估可支應一位全職駕駛六十至七十天。

李威爾指出，未受到戰爭影響前，油價占油電車營業支出成本約百分之十五至十八，純油車則為百分之廿至廿五，補助措施可稍微減緩司機壓力，但目前措施只有補助到之前的油價，若油價持續攀升，盼政府能滾動式檢討，讓駕駛的壓力可以再減輕一些。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉指出，九五無鉛汽油自二月的廿八點七元，漲至目前約卅三點九元，整體漲幅約百分之十八，此次補助是「及時雨，彌補缺口」，但也呼籲交通部持續滾動式檢討，盼視需要爭取更多資源。

台灣運輸業移動科技派遣平台協會秘書長曾弘義示警，高油價趨勢不會因短暫戰爭結束而立即回落，即便戰爭短期內結束，油價仍可能維持一段時間的高檔，對駕駛與運輸業的衝擊可能延續至年底。

另外，政府還祭出遠洋漁業每船一百二十萬到三百五十萬的作業補助，或每船八十萬至兩百萬靠港整補，讓業者二選一。

至於中央政府推出民生物價平穩措施，是否透過特別預算或追加預算籌措財源，行政院發言人李慧芝說，整體財源尚在盤整，將適時對外說明。

交通部 行政院 計程車

延伸閱讀

政院：5月天然氣、桶裝瓦斯凍漲 計程車油價補貼6千元

運將可補貼油價6千元 民生天然氣5月凍漲

9萬運將補貼選在520上路 陳世凱揭背後關鍵原因

經濟日報社論／因應中東戰事 無需特別預算

相關新聞

年齡下修 70歲就要換駕照 5月31日上路

高齡駕駛換照年齡將從七十五歲下修至七十歲，交通部昨天再預告修法，換照將收取五十元規費，新制五月卅一日上路，使用逾期駕照，最重可罰三六○○元並禁止駕駛、扣繳駕照。消基會交通委員會召集人李克聰認為，宣導期太短；老人福利推動聯盟秘書長張淑卿呼籲，應簡化行政流程。

入夜雨神降臨中部以北防豪雨…明全台溼答答 高溫陡降8度

今晚至明天清晨鋒面通過，雨勢最明顯，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北需留意短延時豪雨，明天全台有雨，尤其西半部注意局部大雨，周日、下周一短暫回到穩定的天氣，下周二水氣增多，下周三再有另波鋒面接近，北東雨勢又增加。

中南部水情有解？ 春雨鋒面將至 他曝4大特徵：結構完整水氣供輸豐沛

天氣即將明顯轉變，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周最不穩定的天氣，會落在今天至周六這段期間。今天至明天上半天，受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響；明天下半天至周六，則受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。

捷安特涉強迫勞動 監院促勞部檢討

台灣巨大集團（捷安特）因涉強迫勞動疑慮，在去年九月遭美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）發布暫扣令，禁止其台灣廠產品入美。監察院昨通過調查報告指出，我國勞動人權法規與制度和國際勞工組織（ＩＬＯ）公約仍存落差，促請勞動部檢討改進。勞動部回應，將適時研議修正相關勞動法規，與國際接軌。

從家庭廚房到海外爆紅！唐舖子用「一顆糖」翻轉人生 母親節禮盒亮點一次看

為讓罹患罕見疾病的兒子能安心吃一口甜，「唐舖子」總經理葉安淇從18年專職照顧孩子的家庭主婦，到婚姻結束後被迫獨自撐起家庭，她靠一顆牛軋糖，從零打造出外銷19國的台灣伴手禮品牌。今年母親節，唐舖子推出限定禮盒，將這段「為孩子而做」的故事，轉化成一份能被送出的心意。 從照顧罕病兒的日常 走上沒有退路的創業路 因為大兒子對飲食的要求比一般人更加嚴格，葉安淇從零學習製作糖果與甜點，從原料挑選、甜度比例到製程細節，每一步都反覆嘗試，只為找到「孩子也能安心吃」的那個平衡點。 甜點最初只是分享給親友，卻意外收穫大量好評。離婚後，她必須獨自撫養孩子，開始思考如何找回人生主導權。她從家庭廚房起步，一步步摸索出品牌雛形，2013年正式創立「唐舖子」。 米其林二星主廚加持 把台灣味賣進全球19國 沒有百年品牌光環，也沒有華麗包裝設計，唐舖子靠著「台灣味」與品質堅持，成功將產品外銷至美國、日本到韓國等19個國家，甚至進駐機場免稅店，成為觀光客

油價高漲穩物價 計程車油貼每輛最高6千元

中東戰火導致油價上漲，行政院昨天宣布最新穩定物價措施，五月桶裝瓦斯與民生天然氣凍漲；為維持國內大眾運輸票價凍漲，採取差額補貼及油價折讓等方式，補助公路客運、國內船舶及航空業者三個月，並推動計程車油價補貼專案，每輛車最高補助六千元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。