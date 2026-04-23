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保險套傳上漲3成外界憂供貨不足 疾管署至少有半年量
伊朗戰爭對各行各業造成連鎖衝擊，如今波及到保險套產業。不過傳出國際保險套價格將要調漲30%，引發外界憂心會買不到。疾管署發言人曾淑慧回應，國內市佔率多的3家保險套廠商表示目前國內庫存皆至少可供應半年的需求。
全球最大保險套製造商Karex表示，由於供應鏈中斷且成本上漲，該公司準備將保險套價格上調多達30%。
Karex執行長吳銘杰（Goh Miah Kiat，音譯）在接受彭博新聞訪問時表示，因中東衝突以來，由於石化產品短缺以及原料價格上漲，Karex的生產成本已上升約25%至30%，而供應鏈中斷也推高包裝材料與潤滑劑的成本。
曾淑慧表示，經詢國內市佔率多的3家保險套廠商，表示目前國內庫存皆至少可供應半年的需求，且總公司未有調整售價通知。惟未來新一批保險套採購受限於地緣政治，交貨時間會延遲交貨，並須待國際廠後續報價，初步評估對近半年保險套供應不受影響。
曾淑慧說，初步評估近期對國內防治性傳染病工作不造成影響，目前亦未接收到相關單位有提出保險套有短缺或取得不易的狀況。
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