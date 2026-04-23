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「破土」展覽自美返台 看原民藝術社會行動參與

中央社／ 台北23日電

國美館與美國IAIA當代原住民藝術博物館去年合辦展覽「破土」，探討台灣原住民藝術社會行動參與，美國展期結束後返台開展，即日起在文化部藝廊登場。

「破土：台灣當代原住民藝術與行動主義」（Breaking Ground: Art and Activism in IndigenousTaiwan）展覽邀集10名（組）台灣原住民藝術家參展，自去年8月至今年1月在美國新墨西哥州聖塔菲市展出，隨展品返抵台灣，今天在文化部藝廊舉辦開幕式。

策展人那高．卜沌（Nakaw Putun）於開幕式提到，此展透過藝術重新自我詮釋，「我們是誰？我們住在哪裡？我們是從何而來？也透過藝術讓更多的人認識我們的文化，與世界對話。」

策展人賴駿杰認為，此展是難得的機會，除了與台灣藝術家相互學習，也透過在國外的交流，進一步了解世界各地原住民族在當代社會中的處境，以及面對可見與不可見壓迫時，如何回應並撫慰傷口。

藝術家張恩滿表示，最珍貴的不僅是參與展出而已，而是到聖塔菲原住民藝術社群進行交流，比如館方會安排當地原住民藝術家與台灣原住民藝術家交流，進行壁畫、肖像創作，或者與民眾互動參與。「我想說，我們藝術家的創作，不單只是視覺的展出，其中其實是不停地在尋找意義。」

文化部次長徐宜君表示，國立台灣美術館是文化部重要的國際藝術推廣平台，多年來也推動許多重要展覽，此次在文化部「黑潮計畫」支持下，與美國IAIA當代原住民藝術博物館共同合作「台灣當代原住民藝術與行動主義」計畫，並取得很好的成績，非常不容易。

國美館長陳貺怡感謝所有參與者的投入，才能在美國原住民藝術的重鎮聖塔菲，展現台灣原民當代藝術的批判力與創造力，期待透過台北展，讓國人能近距離感受這10組藝術家如何以藝術為媒介，與世界對話。

「破土：台灣當代原住民藝術與行動主義」台北展即日起至8月21日展出，地點在文化部藝廊。

美國 文化 藝術家

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