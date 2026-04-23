莫讓剴剴案成社工出走最後稻草 吳欣岱促明確定義執業風險

衛福部長石崇良今天提出「社工責任應比照醫事人員」，台灣基進台北市內湖、南港議員參選人吳欣岱表示，回顧二十年前「邱小妹妹人球案」，當年法官能頂住民怨尊重「醫療侷限性」判決醫師無罪，但剴剴案中，法律卻無視社工缺乏強制處分權與精密儀器的困境，無限擴張「保證人地位」。

吳欣岱主張，社會不應只留下一個受刑的社工，而應促成第一部明確定義社工執業風險界線的保護機制，避免因恐懼引發的社工出走潮壓垮社會安全網。

吳欣岱指出，台灣社會正對第一線專業者進行法律上的雙重標準。過去，醫療體系花費大量心力定義醫療常規，讓醫師面對不可逆病程時有法可循；然而，社工在訪視指引模糊、缺乏公權力介入的前提下，卻被要求僅憑肉眼對抗惡意，一旦失準即面臨刑事重責。

她認為，將模糊的「專業期許」直接轉化為刑事責任，無異於要求赤手空拳的人去擋住洪流，完全不符權責相當原則，更是將體系失能的悲劇強行掛勾在基層個人的判斷力上。當年邱小妹案讓醫療體系建立了合理裁量的法律防線並推動現代化通報制度，二十年後的剴剴案應以此為鑑，不該僅透過嚴懲第一線來填補行政指引的缺漏。

吳欣岱進一步指出，若法律無法給予專業者盡力後的容錯空間，第一線人員將因恐懼而退縮，最終受苦的是邊緣掙扎的孩子。她最後呼籲，當前的優先要務是建立真正的制度補強與明確的權責定義，讓基層社工能安心留在崗位，確保專業者不再成為祭壇上的犧牲品。