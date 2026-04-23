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腰桿挺直不跪了！美加工用馬鈴薯輸入標準不變 政院：龍葵鹼超標整批退運或銷燬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
圖為大賣場販售的美國馬鈴薯，與新聞無關。記者季相儒／攝影
圖為大賣場販售的美國馬鈴薯，與新聞無關。記者季相儒／攝影

針對各界關切美國產加工用馬鈴薯輸入爭議，行政院發言人李慧芝表示，政府始終秉持「科學證據、嚴格檢疫、確保食安」原則，並未開放發芽、腐爛、發霉的馬鈴薯，農業部衛福部有雙重把關機制，不會讓不合格、有毒的馬鈴薯進入市場。

李慧芝指出，農業部、衛福部已說明美國產加工用馬鈴薯輸入的食安標準不變。輸出前，美方將先確認馬鈴薯沒有發芽、沒有附帶病蟲害及土壤，不合格即不得出口至我國；抵台後，衛福部與農業部將雙重把關、落實邊境管理查驗。食藥署對於輸入馬鈴薯的食安管理規範、檢驗標準及作法，沒有放寬，維持不變，對於龍葵鹼的檢出標準也完全沒有改變，將持續確保馬鈴薯的食用安全，若馬鈴薯驗出龍葵鹼超標，或有嚴重發霉、腐敗情形，就將整批退運或銷燬。

此外，台美對等貿易協定（ART）中提及農業部2月6日發布「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」，李慧芝指出，都是依科學證據、國際規範，並參考國際作法，同時歷經多年技術性溝通協商後完成，兼顧貿易便利與風險控管，相關輸入管理規範是由農業部訂定，並非由ART規範具體檢疫條件。

檢疫程序方面，李慧芝說，農業部若在邊境發現疑似發芽情形，會要求業者提出改善措施，包括整櫃退運、銷燬或將該批馬鈴薯封籤後直接送到配合檢疫的指定區域，在防檢署監督下，由業者逐批逐櫃逐顆選別檢查，將發芽、發霉或腐爛的馬鈴薯整顆棄置銷燬，不會進入加工程序也不會流入市場，挑揀過程亦屬邊境檢疫程序的一環。

此外，經農業部檢疫發現有發芽問題的整批馬鈴薯，在監督業者剔除發芽的整顆馬鈴薯後，將再由衛生單位執行抽樣檢驗總配醣生物鹼/茄鹼（包含龍葵鹼），若檢驗不符合規定，亦將整批銷燬。

李慧芝強調，我國推動國際經貿往來同時，始終以科學證據為基礎，透過源頭管理與邊境把關雙重機制，確保輸入農產品符合檢疫與食品安全要求，維護國人健康。

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