聯勸攜手呂士軒「聽見」隱形需求 籲愛心不偏心

2022年公布的台灣人捐款行為大調查報告顯示，民眾捐款多集中在特定議題及高知名度的社福團體，然而現實社會中，還有許多弱勢群體的需求隱藏在表面之下，等待被關注。聯合勸募長期關注16類以上弱勢族群，邀請民眾傾聽這些備受忽略卻真實存在的需求。

聯合勸募理事長鄭信真表示，大眾的善意往往是被悲情動人的故事所喚起，聯合勸募以長期的陪伴看見不吸睛、不熱門卻極其迫切的隱形需求，透過嚴謹的專業審查、資源分配與實地訪視，確保每一份善款都能精準滿足每個不能被拒絕的需要。

這次聯合勸募與金曲歌王呂士軒合作，創作新歌「心在下雨天」，用意在傳達在日常生活中被忽略的聲音。鄭信真說，聯勸沒有華麗的聲量，只有堅持把對的事情做好，感謝呂士軒的認同、用心創作，期待透過旋律號召更多人關心周遭被遺忘的角落。

呂士軒分享過去在助人現場的衝擊「原來不是我想怎麼幫，就能真的幫到對方。」這個經驗讓他更認同聯合勸募「愛心不偏心」的理念，助人不能只憑直覺，更需要專業的對接。

聯合勸募呼籲社會大眾從「聽眾」轉化為「隱形需求的支持者」，共同關注沒被看見的角落，即日起撥打0800-382382，搶先試聽呂士軒的溫暖創作，23日歌曲正式上線，還有機會獲得限量版NFC音樂CD吊飾，讓這份「不偏心的愛」隨身陪伴，活動訊息可上網搜尋聯合勸募，或關注聯合勸募社群粉絲專頁。