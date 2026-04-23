再掌全國觀光旅館公會理事長 賴正鎰提6大建言拚2000萬觀光客來台

中華民國觀光旅館商業同業公會今天召開第七屆會員大會，全國商總榮譽理事長賴正鎰以高票當選理事長。對於再度披掛上陣，賴正鎰強調，將與旅遊相關公會聯手，持續為台灣觀光產業發聲，包含爭取政府加強建設觀光旅遊硬體設施、重啟兩岸開放旅遊，更向政府喊話，「只有把台灣觀光大餅再做大，才能做到3年內衝破來台2000萬人次的目標。」

第七屆觀光旅館公會理監事名單如下，理事長賴正鎰（涵碧樓）、蕭景田（北投麗禧）任榮譽理事長、常務理事有劉樹居（新竹喜來登）、黃則揚（麒麟）、簡瑞璋（尊爵天際）、廖伯熙（台北福華）、劉恒昌（台北萬豪）、沈方正（礁溪老爺）、莊煐逸（南方莊園）等。監事會召集人柴俊林（尊爵），常務監事為林明月（晶華）、陳嘉琪（苗栗兆品）。

賴正鎰於2013年與2016年擔任第三與第四屆中華民國觀光旅館公會理事長，事隔10年，尤其是在新冠疫情結束之後，國內觀光產業尚待全面復甦之際，再度接任第七屆理事長。他當時提出「活力觀光、台灣領航」等提升觀光業建言，為台灣觀光發展與推動兩岸觀光交流，並擔任行政院觀光發展推動委員會的委員。

賴正鎰說，台灣觀光業苦八、九年了，俗話說「先顧腹肚，才能顧佛祖」，建議政府應先做好觀光轉型與強化硬體，增加產業實力，才能賺更多觀光財；同時，兩岸要盡快重啟觀光旅遊，人流與金流增加，航班與交通需求就會提高。唯有兩岸和平穩定發展，其他國家觀光客看在眼裡，覺得到台灣旅遊是安全的，才會更放心到台灣觀光。

他指出，2002年台灣與日本先後提出「觀光倍增計畫」，當年台灣入境才200萬人次，日本入境人次為300萬人；2018年來台觀光人數超過1186萬人次達最高峰，但日本在2018年就達3000萬人次。疫情後各國觀光快速復甦，日本去年已突破4000萬人次，但台灣仍原地踏步，去年來台旅客僅857萬人次，且觀光逆差逐年加重。

賴正鎰指出，盡管政府喊話明年要拚1000萬人次，但去年國人出國旅遊高達1900萬人次，相差1000萬人次，觀光逆差高達255億美元，簡直是將出口賺到的外匯，又拱手轉讓給外國，令人惋惜。

他表示，兩岸直航從2008年啟動，逐年增加航點，至2018年，共71個航點（大陸61個，台灣10個）；2011至2015年期間，分批開放陸客來台自由行的試點城市，前後累計共47個城市，每周最高有890個客運航班。

賴正鎰說，疫情期間兩岸往來幾乎中斷，疫情後陸續恢復航點至今，大陸有14個城市、15個航點，台灣則有5個航點，每周對飛310個客運航班，但跟2018年疫情之前的盛況差距仍大，兩岸人民從事商務、觀光或探親往來，仍稍嫌不夠便利。

他說，要讓台灣入境旅遊人數可以加快回到1200萬人，甚至未來3年內快速增加到2000萬人，建議首要工作就是盡快開放兩岸觀光旅遊交流，回到過去71個城市直航對飛、每周890個對方航班，回到陸客每年來台450萬人次的旅遊盛況。

此外，對於再掌觀光旅館公會理事長，賴正鎰說，未來除持續推動相關會務，爭取會員權益外，也會繼續執行10個專業委員會，包含成立「智庫」，深入研究觀光旅館同業會員及相關產業鏈可能遭遇的瓶頸問題；固定聚會研討，交換意見，並經由學術機構進行專題研究，形成政策，以俾增加與政府之間的互動，並適時提供建言。

另外，他也針對目前觀光的發展提出6大建言，包含增加觀光國際行銷預算、提升觀光策略層級；強化旅宿業從業人員培訓，提升服務品質；落實旅宿業管理制度、健全觀光產業聯結；強化MICE會展產業、推動高端與深度旅遊；加強觀光設施，改善交通動線；重啟兩岸自由行與團客，增加直航。