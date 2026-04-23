韓國舞台劇「Beautiful Life」 首度海外演出於台北

韓國長青國民級舞台劇「Beautiful Life」將舉行第一次海外演出，明天（24日）正式登上臺北市藝文推廣處城市舞台。恰逢該作品10周年，韓國原班團隊為完整呈現，連舞台道具都是韓國原裝來台，將細膩動人的韓式舞台美學帶到台灣，Beautiful Life講述一段跨越時間的情侶故事，雖故事簡單卻賺人熱淚，自首演以來累積超過4000場演出，並於韓國售票網Interpark創下 9.9 分高評價。

韓國舞台劇「Beautiful Life」將於台北城市舞台演出。演員僅有兩名，呈現一對夫妻從年輕交往至老的感人故事，簡單的劇情卻賺人熱淚，導演也是主演金元真（左）與有人（右）有許多合作經驗。記者曾原信／攝影

韓國舞台劇「Beautiful Life」將於台北城市舞台演出。演員僅有兩名，卻要演出多重角色轉換及時光流逝。記者曾原信／攝影

韓國舞台劇「Beautiful Life」將於台北城市舞台演出。演員僅有兩名，卻要演出多重角色轉換及時光流逝，呈現一對夫妻年輕至老的感人故事。記者曾原信／攝影

韓國舞台劇「Beautiful Life」將於台北城市舞台演出。演員僅有兩名，呈現一對夫妻從年輕交往至老的感人故事，簡單的劇情卻賺人熱淚。記者曾原信／攝影

韓國舞台劇「Beautiful Life」將於台北城市舞台演出。演員僅有兩名，呈現一對夫妻從年輕交往至老的感人故事，舞台場景特別從韓國原裝來台。記者曾原信／攝影

韓國舞台劇「Beautiful Life」將於台北城市舞台演出。演員僅有兩名，呈現一對夫妻從年輕交往至老的感人故事。記者曾原信／攝影