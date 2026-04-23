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歌劇魅影後台解密 機關布景虛實打造華麗舞台

中央社／ 台北23日電

音樂劇經典「歌劇魅影」即日起在台北表演藝術中心登場，今天開箱後台解密，遙控小船加上乾冰煙霧打造湖底美景，舞會場景如真般假人錯落大階梯，令人炫目。

「歌劇魅影」來台，自2006年首度於國家戲劇院演出以來，歷經台北小巨蛋等大型場館巡演，如今再度回歸劇院空間，製作規模依舊驚人。這次全劇一共動員約37名演員，搭配約60名國際技術團隊與30名台灣在地工作人員共同完成，舞台上超過250套華麗服裝與精密機關交錯運作，展現魅影的魅力。

今天開放後台揭密，經典場景如巴黎歌劇院的「天使雕像」取自巴黎歌劇院的屋頂雕像；劇中地下湖泊的船隻由遙控操作完成，燭台、煙霧等效果皆由電腦精準控制。最具代表性的水晶吊燈，則從懸吊在觀眾席上改成內建式設計，成為舞台布景的一部分。

有別於衛武營舞台，這次「歌劇魅影」在北藝中心的舞台與觀眾席較為靠近，音響效果搭配歌手們演唱，觀眾更有沉浸感。

飾演「魅影」的溫-莫里斯（Samuel Wyn-Morris）今天接受媒體聯訪時說，北藝中心的舞台距離觀眾比較近，更可以放開做自己，不需要較誇張的表演法，觀眾就可以感受劇情的推進。

溫-莫里斯表示，他認為「魅影」這個角色代表的是欲望，無論是他對女主角克莉絲汀的愛或者是對於表演舞台的期望，都充滿了欲求。

飾演克莉絲汀的羅伯茲（Grace Roberts）說，「克莉絲汀」這個角色的力量來自憐憫與同情心，是一種安靜而強大的力量。

飾演拉烏爾的麥卡倫（Rory McCollum）表示，他用穩定歌聲與內斂詮釋，來表現角色守護與堅定的一面，「這個角色最重要的就是正直」。3名主演角色層次分明，也讓這次的演出不只是重現經典，更像是一場能近距離享受「歌劇魅影」的劇場體驗。

音樂劇「歌劇魅影」即日起到5月17日在台北表演藝術中心大劇場，5月26日到6月7日在台中國家歌劇院大劇院演出。

北藝中心 台北表演藝術中心 歌劇魅影

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