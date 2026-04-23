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伊朗戰爭釀全球最大保險套製造商喊漲 疾管署：國內庫存夠用逾半年
伊朗戰爭衝擊保險套全球供應鏈，衛生福利部疾病管制署今天表示，經詢問國內3大供應商，國內庫存至少可供應半年，初步評估近期對國內防治性傳染病工作不造成影響。
全球最大保險套製造商、馬來西亞公司Karex Bhd執行長近期表示，計劃將保險套價格調漲20%至30%，若伊朗戰爭持續擾亂供應鏈，漲幅可能進一步擴大。
對此，疾管署發言人曾淑慧透過文字對媒體說明，經詢國內市占率多的3家保險套廠商，表示目前國內庫存皆至少可供應半年的需求，且總公司未有調整售價通知。
曾淑慧表示，不過未來新一批之保險套採購受限於地緣政治，交貨時間會延遲，並須待國際廠後續報價，初步評估對近半年保險套供應不受影響。
對於防疫工作，曾淑慧說，初步評估近期對國內防治性傳染病工作不造成影響，亦未接收到相關單位有提出保險套有短缺或取得不易的狀況。
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