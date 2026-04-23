入夜雨神降臨中部以北防豪雨…明全台溼答答 高溫陡降8度

今晚至明天清晨鋒面通過，雨勢最明顯，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北需留意短延時豪雨，明天全台有雨，尤其西半部注意局部大雨，周日、下周一短暫回到穩定的天氣，下周二水氣增多，下周三再有另波鋒面接近，北東雨勢又增加。

林定宜說，今晚鋒面南下通過並持續影響，加上東北季風增強，今晚至明（23日）清晨雨勢最明顯，中部以北有短延時豪雨，尤其西半部也有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨，其他地區也有短暫陣雨或局部雷雨。

周六（24日）受到東北季風及華南雲雨區東移的影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區有短暫陣雨。

周日、下周一（25、26日）恢復到穩定的天氣，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨，午後中南部山區有零星短暫降雨。

下周二（27日）南方水氣增多，東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲的天氣，午後有局部短暫陣雨；下周三（28日）另一波鋒面接近，北部、東半部、中部山區有局部短暫陣雨。

溫度部分，林定宜指出，明、後天北部、東北部、東部轉涼，降溫明顯，北部相較今天下降7、8度，桃竹苗以北降到約19至24度，中部21至28度，南部23至31度，東部21至24度；周日東北季風減弱，溫度逐漸回升。