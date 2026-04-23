快訊

軍購條例最關鍵「項目與金額」朝野喬不定 韓國瑜宣布下周一再協商

台股爆量下殺…台積電、鴻海逆勢漲 法人指原來是這原因

美軍出招沒用？航運分析公司揭封鎖伊朗港口成效 貨物仍流向大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

分散訴訟、賠償風險 衛福部與社工座談獲共識、將研訂社工保險機制

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部次長呂建德。聯合報系資料照
衛福部次長呂建德。聯合報系資料照

剴剴案社工被依過失致死判刑，昨天1600位社工走上街頭控訴，國家才應負保證人責任。衛福部今天邀基層社工舉行座談會，次長呂建德說明，會中達成重要共識，將由衛福部研擬社工責任保險機制，依不同領域社工訂出不同費率，財源選項包括保險或基金，尚須深入研擬。另，為廣納第一線社工建議，將規劃北中南東四分區，與社工座談。

衛福部今天下午舉行「公私部門協力穩定社工人力座談會」會議時間約2小時。呂建德說，衛福部於會中提案，比照醫療糾紛處理機制，成立一基金或保險，若社工執行業務不慎觸法，遇訴訟、損害賠償要求時，可以財源協助社工，類似機制在瑞士行之有年，社工因故挨告時，司法訴訟相關費用，均由責任保險理賠。

呂建德說，該制度如何執行，衛福部尚在研議，瑞士採保險制，我國研議財源方向，包括基金、保險二種方式，因社工有不同類別，保護性社工、脆弱家庭社工等彼此差異大，還需區分公、私部門社工，需計算不同費率，尚需一段研議時間，衛福部立場是希望「Slow but true（緩慢但真誠）」的擬定完善機制，目標是要讓社工同仁出事時，有一降低風險機制，對此，與會社工均非常支持。

衛福部24日將另許行會議，邀法界就社工保證人地位一事進行討論。呂建德說，今天與會社工系所教師，提到教育現場許多家長開始擔心，孩子讀社工系「最後卻被人上銬」，而他認為，社工助人也要助己，應翻轉社工高責任、低權力情況，衛福部將持續研議，至於社工是否有保證人義務，衛福部將與法界討論，釐清責任界線。

保證人地位是讓社工走上街頭主因。呂建德指出，他昨天親赴陳抗現場，看到許多自己的學生挺身而出，他很感動，認為社工有專業、有熱情，希望為弱勢做更多事情，近期因社工遭判刑，需負保證人地位一事，讓社工有如驚弓之鳥，事實上，社工有保證人地位一事，並非法界人人都認同，「一審並非終審」，後續衛福部將舉辦至少3場會議，與法界學者、檢察官、法官體系溝通。

呂建德另強調，針對社工的訴求與期盼了解第一線社工的建議，後續也將規劃北中南東四區之分區座談，蒐集第一線意見後來強化政策回饋機制，盼在專業原則與責任治理下，持續強化制度設計與跨域溝通，確保兒少與弱勢族群之權益獲得周延保障。

社工 衛福部 呂建德

延伸閱讀

社工過失負刑責？ 衛福部長：比照「醫療法」故意或過失且違專業才負責

社工遭判刑釀「防禦性」通報 案量恐暴增衛福部明年啟動「分案新制」

剴剴案判決引反彈 石崇良：社工責任應跟醫事人員採相同標準

廣角鏡／社工被判刑 萬人連署抗議

相關新聞

入夜雨神降臨中部以北防豪雨…明全台溼答答 高溫陡降8度

今晚至明天清晨鋒面通過，雨勢最明顯，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北需留意短延時豪雨，明天全台有雨，尤其西半部注意局部大雨，周日、下周一短暫回到穩定的天氣，下周二水氣增多，下周三再有另波鋒面接近，北東雨勢又增加。

懶人包／淡江大橋512通車！6大問秒懂為何被嘲選舉浮橋、流標7次也要蓋

串連淡水與八里的「淡江大橋」將於5月12日正式通車，這座由普立茲克建築獎得主札哈．哈蒂（Zaha Hadid）親自操刀的重大建設，從規劃到動工橫跨30年才終於落成，不僅將解決淡水與八里居民的通勤噩夢，也將重塑北海岸天際線。 對此，《聯合新聞網》整理了6大問題，帶領讀者快速掌握淡江大橋的誕生與未來。 為什麼淡江大橋備受矚目？ 淡江大橋是由國際知名女建築師札哈·哈蒂設計打造，是全球跨度最長的「單塔不對稱斜張橋」，橫跨淡水河口，全長共920公尺，最高跨距達450公尺。 札哈·哈蒂在建築團隊拿下淡江大橋設計競圖隔年不幸離世，使淡江大橋成為她的重要遺作之一，2025年也被CNN評為全球11大重要建築之一。札哈·哈蒂以雲門舞集舞者律動為設計靈感，主橋塔呈現「雙手合十」意象，為減少對淡水河口景觀的

影／自助餐？高雄鳳山某市場豬肉堆成山 巨大老鼠大膽啃食畫面流出

高雄市鳳山區某傳統市場傳出鼠輩橫行，一名消費者凌晨時分路過市場，意外發現堆積如山的豬肉攤上疑似有兩隻老鼠正在啃食生豬肉，衛生條件堪虞。高市衛生局表示，將依據相關訊息進一步追查投訴內容是否屬實。

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

北市少子、脫北潮嚴重，北市民政局長陳永德今赴議會民政委員會工作報告，議員關注少子化嚴重，陳坦言，全台各縣市生育率全都下降，不過脫北問題外縣市沒有，但台北市每個月人口都在流失，根據每月彙整的戶籍數，少的話一個月少7、8百人，多的7、8千人都有，真的台北市每個月可以少掉一、兩個里。

中南部水情有解？ 春雨鋒面將至 他曝4大特徵：結構完整水氣供輸豐沛

天氣即將明顯轉變，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周最不穩定的天氣，會落在今天至周六這段期間。今天至明天上半天，受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響；明天下半天至周六，則受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。

再掌全國觀光旅館公會理事長 賴正鎰提6大建言拚2000萬觀光客來台

中華民國觀光旅館商業同業公會今天召開第七屆會員大會，全國商總榮譽理事長賴正鎰以高票當選理事長。對於再度披掛上陣，賴正鎰強調，將與旅遊相關公會聯手，持續為台灣觀光產業發聲，包含爭取政府加強建設觀光旅遊硬體設施、重啟兩岸開放旅遊，更向政府喊話，「只有把台灣觀光大餅再做大，才能做到3年內衝破來台2000萬人次的目標。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。