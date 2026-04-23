首波鋒面來襲變天…這時間點雨勢最大 下周三另一波鋒面再接力

氣象署表示，未來一週有2波鋒面報到，其中首波鋒面從今天起影響，今天晚間到明天清晨是雨勢最大的時候，中部以北要留意短延時豪雨出現。

受鋒面影響，午後天氣逐漸不穩定，中央氣象署預報員林定宜向媒體表示，未來一週有2波鋒面影響台灣天氣。

林定宜指出，今天起受到鋒面影響，今天晚上到明天清晨是雨勢最為明顯的時候，中部以北要留意短延時豪雨發生，明天一整天也有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部雨勢大。

林定宜說，25日華南雲雨區跟東北季風東移，各地轉涼，中南部地區要留意短暫雷雨，有較大雨勢機率。北部地區高溫落在攝氏23度到24度，低溫在19度到20度左右，中南部高溫27度到28度，南部約30度左右。

林定宜表示，26日及27日鋒面遠離，雨勢趨緩，各地都是多雲到晴的天氣型態，僅部分地區有零星短暫陣雨，溫度回升。

林定宜指出，28日天氣轉成偏南風，南方水氣上來，東半部、恆春半島有不定時短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨，29日另一波鋒面接近，天氣轉趨不穩定，北部及東半部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，溫度上受到鋒面影響高溫略降。