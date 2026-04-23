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立委質疑量能不足！發芽馬鈴薯由指定業者汰除 衛福部曝全台只有2家

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委楊瓊瓔質疑，政府應提出現行可做加工選別的指定業者，共有幾家？衛福部食藥署指出，目前僅2家業者申請可做選別。記者林琮恩／攝影
立委楊瓊瓔質疑，政府應提出現行可做加工選別的指定業者，共有幾家？衛福部食藥署指出，目前僅2家業者申請可做選別。記者林琮恩／攝影

政府開放美國進口加工用馬鈴薯，若發現發芽不必整批退運，可到「指定加工廠」選別後，再加工使用。行政院長卓榮泰稱，會一顆顆檢查，挨批是天方夜譚。對此，農業部次長胡忠一說，不是全部馬鈴薯逐顆檢查，而是抽檢發現發芽後，整批會進到加工廠逐一篩選。立委楊瓊瓔質疑，現行可做加工選別的指定業者共有幾家？衛福部食藥署指出，目前僅2家業者申請可做選別。

「政府到底怎麼了？」楊瓊瓔今天在立法院財政委員會質詢時，痛批政府過去將發芽馬鈴薯整櫃退還，竟為台美貿易協定（ART）打開大門，食安風險零容忍，政府應說明是誰決定退讓？且發現發芽、腐爛馬鈴薯，要送至指定的選別工廠篩選，台灣目前有幾家可篩？

胡忠一說，每個貨櫃約25公噸、8萬多顆馬鈴薯，至於指定篩選加工廠，是由衛福部管理。衛福部食藥署副署長蔡淑貞指出，目前有2家業者向食藥署申請進行篩選作業，而食藥署邊境查驗時，若發現龍葵鹼、農藥殘留超標等，必須提出改善計畫，衛生局也會至現場查核，確保食品安全。

楊瓊瓔繼續追問，政府對外號稱「沒有退讓」，如今卓揆說要一顆一顆檢視，政府是否有人力？發芽馬鈴薯處理機制，究竟如何把關？

胡忠一這才指出，因美國加工馬鈴薯，預計今年7月才會開始進貨，目前農業部正與衛福部持續討論把關流程，「很快就會定案」，目前規畫，針對發芽馬鈴薯篩選，需到指定加工廠逐顆篩選，使用機器選別，業者必須派專人監督，也要裝設監視器，主管機關也必須派人在場監督。

楊瓊瓔痛批，發芽馬鈴薯進口議題爆發至今，沒有一個政府部門可對外說明相關配套，導致國人非常憂心，如今農業部才暴露，方案「尚在討論」，呼籲政府盡快擬定方案，「即使為貿易放寬進口規定，政府還是應該把關食安！」

美國 立法院 卓揆

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