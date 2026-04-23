內壢段臨時軌切換部分列車停駛 基隆-新竹「連鎖延誤5分鐘」到6月7日

串連淡水與八里的「淡江大橋」將於5月12日正式通車，這座由普立茲克建築獎得主札哈．哈蒂（Zaha Hadid）親自操刀的重大建設，從規劃到動工橫跨30年才終於落成，不僅將解決淡水與八里居民的通勤噩夢，也將重塑北海岸天際線。 對此，《聯合新聞網》整理了6大問題，帶領讀者快速掌握淡江大橋的誕生與未來。 為什麼淡江大橋備受矚目？ 淡江大橋是由國際知名女建築師札哈·哈蒂設計打造，是全球跨度最長的「單塔不對稱斜張橋」，橫跨淡水河口，全長共920公尺，最高跨距達450公尺。 札哈·哈蒂在建築團隊拿下淡江大橋設計競圖隔年不幸離世，使淡江大橋成為她的重要遺作之一，2025年也被CNN評為全球11大重要建築之一。札哈·哈蒂以雲門舞集舞者律動為設計靈感，主橋塔呈現「雙手合十」意象，為減少對淡水河口景觀的

2026-04-23 14:22