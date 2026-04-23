內壢段臨時軌切換部分列車停駛 基隆-新竹「連鎖延誤5分鐘」到6月7日
為辦理內壢段臨時軌第1階段工程切換施工需要，台鐵於25日晚間10時起至隔天清晨6時20分期間，部分列車截短行駛及區間車停駛，改由公路車輛接駁，台鐵提醒，配合實施列車慢行管控至6月7日，因慢行連鎖延誤，將影響基隆=新竹間各級列車，呼籲旅客於行程規畫時預留彈性時間。
桃園鐵路地下化持續推進，其中日運量近2萬人次的內壢車站整體工程分兩階段切換，預計耗時8年、於2033年完工啟用。交通部鐵道局預計本月25日、跨26日進行第一階段臨時軌切換，軌道將從現有位置改至後站方向，屆時所有列車將改由第3月台上下車，並拆除原有第1、2月台後展開北側連續壁與隧道結構施作，逐步完成地下化工程。
為辦理內壢段臨時軌第1階段工程切換施工需要，台鐵公司今宣布，預訂於年4月25日（星期六）22時00分起至翌日4月26號（星期日） 6時20分止，指定日期部分列車截短行駛及區間車停駛，改由公路車輛接駁。
一、接駁時間：
（一）4月25日22時00分至4月26日00時20分。
（二）4月26日05時00分至06時20分。
二、接駁車首、末班車：
（一）4月25日
1.桃園站：首班車22時00分、末班車：翌日00時20分。
2.中壢站：首班車22時00分、末班車：翌日00時20分。
（二）4月26日
1.桃園站：首班車05時00分、末班車：06時20分。
2.中壢站：首班車05時00分、末班車：06時20分。
三、接駁區間：桃園=內壢=中壢間，接駁規劃情形如下：
（一）桃園=內壢=中壢間：4月25日約計24輛/天、4月26日約計14輛／天，客運車輛對開接駁，約每隔5至10分鐘1班，視情況機動增減班次。
（二）上述接駁車輛開行以停靠臺鐵公司車站方式辦理，停靠站計有：桃園站、內壢站、中壢站。
（三）請旅客依本公司同仁之嚮導至接駁點搭乘接駁車，各有關客運站(車)將公告周知並加強播音。
另外，因應桃園=中壢間路線切換工程限速需要，台鐵表示，為確保行車安全，將於路線切換後配合實施列車慢行管控至6月7日，慢行區間（K62+600~K65+260）約3公里，平均慢行限速每小時40至60公里，預估行經該路段列車約延誤3至5分鐘，因慢行連鎖延誤，將影響基隆=新竹間各級列車，呼籲旅客於行程規畫時預留彈性時間。
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