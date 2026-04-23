快訊

入夜雨神降臨中部以北防豪雨…明全台溼答答 高溫陡降8度

愛情長跑…與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴陸愛相隨」秒回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

新北消防：淡江大橋救援多元路徑 確保通車安全

中央社／ 新北23日電
淡江大橋5月12日將通車。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
淡江大橋5月12日將通車。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

淡江大橋5月12日將通車，新北消防局今天表示，已做好橋梁事故搶救應變計畫與演練，若機車道車禍，會因地制宜採取人行道、自行車道、汽車道等多方位搶救傷患，以安全為重。

淡江大橋機車道遭藍綠白新北市議員與道路團體，質疑道路寬度過窄容易擦撞，安全島圍籬過高影響傷患救護，若車輛火警或傷患救護，面對卡死的車流，救護與消防車將無法進入施救。

依據交通部公路局北區公路新建工程分局科長王隆呈今天向立法院交通委員會地方考察「淡江大橋機車道配置及應變機制」簡報提到，橋梁管理中心接獲機車專用道事故通報或察覺，立即啟動橫向聯繫、交維、救護及拖吊機制。

簡報提到，4月9日、14日及21日已經辦理防災演練，對於事故處理，通車後將採用「鄰近主線車道救援」與「運用人行/自行車空間」二階段併行路徑雙軌機制。人員傷患以人行、自行車空間救援，事故車輛由則主線汽車道進場跨越護欄拖吊排除。

市府消防局長陳崇岳今天接受記者電訪表示，之前雖已演練3次，22日再度現場演練，測試救護車如何上橋、搶救傷患，將不限定在那個車道救援；也就是說，會依據車禍、火燒車現場的車流量與事故大小，傷患人數等，採取相對應的救援方案。

陳崇岳說，實測救護車可進入機車道，將與警察局的交通管制、疏導，搭配增設緊急救援開口，可以採取順向在淡水端或逆向自八里端進入救護、救災現場。

主橋斜張鋼纜區段的「斜索阻尼器」位於機車專用道護欄外側，消防局說，救援時會避開斜鋼索錨碇座與硬體護欄，必要時，甚至以人員徒步攜帶救護長背板等工具進入現場。

新北 淡江大橋

延伸閱讀

淡江大橋機車道安全引議 侯友宜：辦理救護演練

淡江大橋機車道太窄挨批 公路局：寬度符合規範

淡江大橋通車在即 公路局提疏運方案、地方籲通車後再檢討

台61線北延卡關？淡江大橋未預留空間 公路局：須配合淡海二期規畫

相關新聞

入夜雨神降臨中部以北防豪雨…明全台溼答答 高溫陡降8度

今晚至明天清晨鋒面通過，雨勢最明顯，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北需留意短延時豪雨，明天全台有雨，尤其西半部注意局部大雨，周日、下周一短暫回到穩定的天氣，下周二水氣增多，下周三再有另波鋒面接近，北東雨勢又增加。

懶人包／淡江大橋512通車！6大問秒懂為何被嘲選舉浮橋、流標7次也要蓋

串連淡水與八里的「淡江大橋」將於5月12日正式通車，這座由普立茲克建築獎得主札哈．哈蒂（Zaha Hadid）親自操刀的重大建設，從規劃到動工橫跨30年才終於落成，不僅將解決淡水與八里居民的通勤噩夢，也將重塑北海岸天際線。 對此，《聯合新聞網》整理了6大問題，帶領讀者快速掌握淡江大橋的誕生與未來。 為什麼淡江大橋備受矚目？ 淡江大橋是由國際知名女建築師札哈·哈蒂設計打造，是全球跨度最長的「單塔不對稱斜張橋」，橫跨淡水河口，全長共920公尺，最高跨距達450公尺。 札哈·哈蒂在建築團隊拿下淡江大橋設計競圖隔年不幸離世，使淡江大橋成為她的重要遺作之一，2025年也被CNN評為全球11大重要建築之一。札哈·哈蒂以雲門舞集舞者律動為設計靈感，主橋塔呈現「雙手合十」意象，為減少對淡水河口景觀的

影／自助餐？高雄鳳山某市場豬肉堆成山 巨大老鼠大膽啃食畫面流出

高雄市鳳山區某傳統市場傳出鼠輩橫行，一名消費者凌晨時分路過市場，意外發現堆積如山的豬肉攤上疑似有兩隻老鼠正在啃食生豬肉，衛生條件堪虞。高市衛生局表示，將依據相關訊息進一步追查投訴內容是否屬實。

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

北市少子、脫北潮嚴重，北市民政局長陳永德今赴議會民政委員會工作報告，議員關注少子化嚴重，陳坦言，全台各縣市生育率全都下降，不過脫北問題外縣市沒有，但台北市每個月人口都在流失，根據每月彙整的戶籍數，少的話一個月少7、8百人，多的7、8千人都有，真的台北市每個月可以少掉一、兩個里。

中南部水情有解？ 春雨鋒面將至 他曝4大特徵：結構完整水氣供輸豐沛

天氣即將明顯轉變，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周最不穩定的天氣，會落在今天至周六這段期間。今天至明天上半天，受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響；明天下半天至周六，則受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。

分散訴訟、賠償風險 衛福部與社工座談獲共識、將研訂社工保險機制

剴剴案社工被依過失致死判刑，昨天1600位社工走上街頭控訴，國家才應負保證人責任。衛福部今天邀基層社工舉行座談會，次長呂建德說明，會中達成重要共識，將由衛福部研擬社工責任保險機制，依不同領域社工訂出不同費率，財源選項包括保險或基金，尚須深入研擬。另，為廣納第一線社工建議，將規劃北中南東四分區，與社工座談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。