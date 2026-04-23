新北消防：淡江大橋救援多元路徑 確保通車安全

淡江大橋5月12日將通車，新北消防局今天表示，已做好橋梁事故搶救應變計畫與演練，若機車道車禍，會因地制宜採取人行道、自行車道、汽車道等多方位搶救傷患，以安全為重。

淡江大橋機車道遭藍綠白新北市議員與道路團體，質疑道路寬度過窄容易擦撞，安全島圍籬過高影響傷患救護，若車輛火警或傷患救護，面對卡死的車流，救護與消防車將無法進入施救。

依據交通部公路局北區公路新建工程分局科長王隆呈今天向立法院交通委員會地方考察「淡江大橋機車道配置及應變機制」簡報提到，橋梁管理中心接獲機車專用道事故通報或察覺，立即啟動橫向聯繫、交維、救護及拖吊機制。

簡報提到，4月9日、14日及21日已經辦理防災演練，對於事故處理，通車後將採用「鄰近主線車道救援」與「運用人行/自行車空間」二階段併行路徑雙軌機制。人員傷患以人行、自行車空間救援，事故車輛由則主線汽車道進場跨越護欄拖吊排除。

市府消防局長陳崇岳今天接受記者電訪表示，之前雖已演練3次，22日再度現場演練，測試救護車如何上橋、搶救傷患，將不限定在那個車道救援；也就是說，會依據車禍、火燒車現場的車流量與事故大小，傷患人數等，採取相對應的救援方案。

陳崇岳說，實測救護車可進入機車道，將與警察局的交通管制、疏導，搭配增設緊急救援開口，可以採取順向在淡水端或逆向自八里端進入救護、救災現場。

主橋斜張鋼纜區段的「斜索阻尼器」位於機車專用道護欄外側，消防局說，救援時會避開斜鋼索錨碇座與硬體護欄，必要時，甚至以人員徒步攜帶救護長背板等工具進入現場。