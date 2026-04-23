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交通部斥5.4億補貼運將加油錢 5月20日起最高領6000元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
行政院拍板定案，將補貼計程車油資至今年底每輛車最高補助6,000元。圖為松山機場排班計程車。記者曾原信／攝影
行政院拍板定案，將補貼計程車油資至今年底每輛車最高補助6,000元。圖為松山機場排班計程車。記者曾原信／攝影

中東戰火導致油價上漲，連帶影響交通運輸營運成本也高漲，為此，交通部陳世凱今宣布最新穩定物價措施，針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6000元，總經費5.4億元，5月20日起開始申請；另針對航空、船舶補貼經費仍在估算，但也規畫補助3個月。

交通部今召開「推動計程車油價補助措施」記者會，陳世凱表示，為讓國內交通運輸平穩，航空、船舶、公路客運都會給予補貼3個月，而油價調漲影響最大的就是運輸業，能源使用占成本很大比例，軌道運輸因台電協助沒有調漲，因此壓力較小，但用油運輸業者影響就很大。

陳世凱說，這次能源波動影響最大的，是第一線真實遇到困難的計程車駕駛，體驗最深，因此這次推出穩定民生的方案，盼運將立即有感；目前全國計程車及多元計程車（扣除電車）約有9萬輛，政府推出平穩政策，針對9萬輛計程車及多元計程車駕駛補助6000元加油錢。

陳世凱指出，每輛車補貼1200公升用油，以每公升補貼5元計算，每車補貼約6000元，考量行政作業時程，包含中油須製作加值卡（中油卡）、相關系統建置及人員訓練，訂定5月20日上路，至8月31日前均可申請，並能使用到今年底，盼以「運將加油 交通部挺你」方案，減輕業者負擔。

至於如何領6000元補助？陳世凱說明，過往政府也有以中油卡方式推出補助補貼方案，這次也是透過中油卡，初估全台9萬輛計程車中有5萬輛已有中油卡，只要駕駛持中油卡登錄車號，補貼的6000元就會加值進去；尚未申辦中油卡的仍有4萬多輛，近期可前往中油加油站或線上申辦，申辦完成後6000元補助就會直接儲值進去。

台北市計程車駕駛員職業工會常務理事暨發言人李威爾說，全職司機一天會開約220至250公里。油電車一公升油可跑15公里，純油車可跑8至10公里，這次交通部補助1200公升，每公升5元，估算可支應一位全職駕駛60至70天。

李威爾指出，尚未受到戰爭影響時，油價站油電車營業支出成本約15至18％，純油車則為20至25％，而目前的油價已超過平時20至25％的占比，稍微減緩司機壓力，「但從司機立場，當然補助越多越好」。

李威爾強調，由於油價上漲很多，且不確定因素還沒有消除，甚至可能還會再往上走，盼行政院或是交通部能針對油價上漲的部分，再進行補助金額的調整。因為對計程車駕駛來說，現在等於只有補助到之前的油價，雖然很感謝，但如果油價持續攀升，盼政府能滾動式檢討，讓駕駛的壓力可以再減輕一些。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉指出，95無鉛汽油自2月的28.7元漲至目前約33.9元，整體漲幅約18%，第一線駕駛每天出車，油價成本直接增加約18%。他形容，此次補助是「及時雨，彌補缺口」，但也呼籲交通部持續滾動式檢討，盼視需要爭取更多資源。

台灣運輸業移動科技派遣平台協會秘書長曾弘義說，從大數據角度觀察，戰事爆發後叫車量與司機收入暫未出現明顯衝擊，但油價成本有增加，此次補助對產業良性發展是正面的。

但他也指出，高油價趨勢不會因短暫戰爭結束而立即回落，即使戰爭短期內結束，油價仍可能維持一段時間的高檔，對駕駛與運輸業的衝擊可能延續至年底。

交通部長陳世凱今宣布最新穩定物價措施，針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6000元，總經費5.4億元。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱今宣布最新穩定物價措施，針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6000元，總經費5.4億元。記者胡瑞玲／攝影

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉形容，此次補助是「及時雨，彌補缺口」。記者胡瑞玲／攝影
中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉形容，此次補助是「及時雨，彌補缺口」。記者胡瑞玲／攝影

台灣運輸業移動科技派遣平台協會秘書長曾弘義說，指出，高油價趨勢不會因短暫戰爭結束而立即回落，即使戰爭短期內結束，油價仍可能維持一段時間的高檔，對駕駛與運輸業的衝擊可能延續至年底。記者胡瑞玲／攝影
台灣運輸業移動科技派遣平台協會秘書長曾弘義說，指出，高油價趨勢不會因短暫戰爭結束而立即回落，即使戰爭短期內結束，油價仍可能維持一段時間的高檔，對駕駛與運輸業的衝擊可能延續至年底。記者胡瑞玲／攝影

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