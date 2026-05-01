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鞋全家福獻給摯愛媽媽 母親節全面85折

文／ 鞋全家福 提供

圖／鞋全家福 提供
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又到康乃馨盛開的季節，也是全家總動員送媽咪祝福的時刻，歡慶母親節，鞋全家福4/24-5/11全面85折，媽咪的健康是全家的幸褔泉源!母親節送媽咪一份健康好禮就對了!無論春夏涼鞋/健走休閒鞋或流行運動鞋，款式眾多，除了全面85折，LUZZI女鞋正價品全面8折、品牌運動鞋/品牌運動涼拖鞋指定款75折，還有每日一物與加價購，一籮筐限時優惠、超值好康獻給摯愛媽媽。

85折活動期間會員獨享再95折，APP會員歡迎使用當月生日優惠，歡迎全家大小都來盡情選購，鞋全家福與您一起陪媽媽過節，祝福每位媽媽母親節快樂!

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圖／鞋全家福 提供
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圖／鞋全家福 提供
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FILA、PUMA、NB、asics、adidas、KangaROOS

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圖／鞋全家福 提供
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圖／鞋全家福 提供
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鞋全家福商品卡使用簡易便利，餘額可留存卡內下次使用，讓購鞋更彈性，鞋全家福商品卡有$1000元、$500元及$100元，送禮自用兩相宜，三種面額可互相搭贈，佳節贈品或捐助偏鄉弱勢，鞋全家福商品卡暖心實用，歡迎企業機關、愛心公益團體及公司行號提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2專人服務

▲鞋全家福商品卡分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種面額。 圖／鞋全家福 提供
▲鞋全家福商品卡分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種面額。 圖／鞋全家福 提供

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鞋全家福是MIT微笑協力店，提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，訴求台灣在地製造，品質認證，歡迎親臨門市或線上購物官網選購。認明<微笑標章>安心選購!

圖／鞋全家福 提供
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★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供
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(昂路線上購物專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒) 圖／鞋全家福 提供
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