鞋全家福獻給摯愛媽媽 母親節全面85折

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又到康乃馨盛開的季節，也是全家總動員送媽咪祝福的時刻，歡慶母親節，鞋全家福4/24-5/11全面85折，媽咪的健康是全家的幸褔泉源!母親節送媽咪一份健康好禮就對了!無論春夏涼鞋/健走休閒鞋或流行運動鞋，款式眾多，除了全面85折，LUZZI女鞋正價品全面8折、品牌運動鞋/品牌運動涼拖鞋指定款75折，還有每日一物與加價購，一籮筐限時優惠、超值好康獻給摯愛媽媽。

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FILA、PUMA、NB、asics、adidas、KangaROOS

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▼diadora、LOTTO、GOODYEAR、ARNOR指定款任一雙75折。

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即日起至115/12/31，鞋全家福及昂路名鞋館歡迎使用運動幣添裝備，最高折抵200元。

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鞋全家福商品卡使用簡易便利，餘額可留存卡內下次使用，讓購鞋更彈性，鞋全家福商品卡有$1000元、$500元及$100元，送禮自用兩相宜，三種面額可互相搭贈，佳節贈品或捐助偏鄉弱勢，鞋全家福商品卡暖心實用，歡迎企業機關、愛心公益團體及公司行號提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2專人服務

▲鞋全家福商品卡分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種面額。 圖／鞋全家福 提供

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鞋全家福是MIT微笑協力店，提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，訴求台灣在地製造，品質認證，歡迎親臨門市或線上購物官網選購。認明<微笑標章>安心選購!

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即日起→5/14，於線上購物官網單筆滿$1,000元，輸入【MOM-100】現折$100元。

★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供

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會員購物持卡(或出示APP)平日購物95折，85折期間獨享再95折，開卡綁定鞋全家福APP，就送開卡禮『100元電子折價券』、APP會員每年生日當月再送$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。

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★即日起→5/11，歡慶母親節寵媽盛典二重送

第一重：下單就送鞋拔乙支 (恕不累計)

第二重：滿額現折

◆ 滿$2200元折$200元

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