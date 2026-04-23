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匯聚守護力量 台灣河溪守護網上線

聯合報／ 記者徐柏棻／台北即時報導
多個公民團體共同參與啟動河溪守護網，推動跨區串聯，擴大台灣河川守護行動。記者蔡宗儒／攝影
多個公民團體共同參與啟動河溪守護網，推動跨區串聯，擴大台灣河川守護行動。記者蔡宗儒／攝影

由社團法人台灣河溪網協會倡議發起、大亞電纜美麗家園基金會獨家贊助成立的「台灣河溪守護網」今天開站。民眾運用智慧型手機將日常所見的河溪樣貌、水質汙染、河川構造物隨時拍照上傳，透過公民的力量守護及恢復河川生命力。

台灣河溪守護網的網址：https://iriver.tw/

長期關心河川溪流健康的台灣河溪網協會，協會理事長廖桂賢表示，台灣有森林法和濕地保育法分別保育森林和濕地，唯獨河川只有利用水資源的水利法，卻沒有保育河川的相關法令。河川正面臨汙染和開發破壞等問題，亟須建立一個保育河川的網絡，這也是建立河溪守護網的目的。

獨家贊助河溪守護網的大亞電纜公司董事長沈尚弘表示，大亞電纜成立71年，不僅照顧員工、客戶和股東的權益，更有回饋社會的使命。溪流和電纜都像是台灣的血管和命脈，唯有保持血液的流動和血管的暢通，土地才能持續進步發展。

台灣河溪網秘書長鄒明軒說，一般公民或親子可透過註冊帳號，開啟手機的衛星定位，即可上傳河川照片，針對河溪樣貌、河川構造物、水質情形予以拍照，搭配簡單的文字描述即可上傳。為溪流的環境現況、工程治理前後、水質混濁及生態棲地累積資料，猶如建立河川守護地圖。

他表示，河溪守護網目前先供公民團體或個人上傳資料，未來不排除和經濟部水利署或農業部的農村發展及水土保持署分享相關資料，引進公部門的力量，共同為河川保育奉獻心力。

台灣河溪守護網23日上午在台北市忠孝西路一段的「台北記憶倉庫」舉行成立啟動儀式，參加這場活動的台北市最美河川文化推廣協會理事長李佳玲說，他們長期巡守地方河川，成篇累牘的資料只能放在雲端，台灣河溪守護網提供他們一個蒐集資料和運用處理的管道，除增加地方河川的能見度，也提供公民團體一個學習的場域，他們會多加利用。

和先生復育南投縣種瓜坑溪，甚至捐出私人土地恢復河川自然樣貌的中興大學生命科學系教授許秋容說，台灣河溪守護網真是很棒的創意發想，它集結了大家力量，呈現出台灣大小溪流的面貌，只要點擊資料庫就可以看到河川的樣子，而且資訊公開，公部門也可以利用，共同興利。

今天上午參加台灣河溪守護網啟動儀式的單位 ，包括台灣千里步道協會、人禾環境倫理發展基金會、台灣乾淨水行動聯盟、磺溪生活流域、社區大學全國促進會等數十個公民團體。中南部及東部也將陸續舉辦台灣河溪守護網的啟用說明會，鼓勵民眾多加利用。

「台灣河溪守護網」上線，透過公民參與與數位平台串聯，匯聚各界力量共同守護台灣河川生態與水環境。大亞電纜公司董事長沈尚弘（左起）、台灣河溪網理事長廖桂賢、智紳數位文化事業執行長張智傑。記者蔡宗儒／攝影
「台灣河溪守護網」上線，透過公民參與與數位平台串聯，匯聚各界力量共同守護台灣河川生態與水環境。大亞電纜公司董事長沈尚弘（左起）、台灣河溪網理事長廖桂賢、智紳數位文化事業執行長張智傑。記者蔡宗儒／攝影

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