快訊

入夜雨神降臨中部以北防豪雨…明全台溼答答 高溫陡降8度

愛情長跑…與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴陸愛相隨」秒回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

愛女36歲前一天車禍驟逝 六旬父回醫院急診室當志工重拾生命希望

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院志工施養賜關懷病人和家屬。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院志工施養賜關懷病人和家屬。記者簡慧珍／攝影

彰化縣施養賜的女兒為陪伴退休老爸，半年多前自日本返台定居，今年2月間發生車禍，送醫急救一度恢復心跳，當晚仍撒手人寰，施養賜難以接受女兒在36歲生日前一天離世，悲傷憔悴而身體不適就醫，醫護見狀群起安慰，讓施養賜感受溫暖決定當志工，重新找到生活寄託。

施養賜63歲，曾是衛福部彰化醫院外包保全公司駐院保全人員12年，退休後，他的女兒從工作18年的日本返台希望多陪伴爸爸。今他表示，女兒在彰化高鐵站旁飯店找到工作，因日語流利、表現優異，原定今年3月起升為組長，全家人感到驕傲與欣慰，未料2月13日他女兒一如往常騎機車從埔鹽鄉前往田中鎮上班，行經田尾鄉一處十字路口遭右轉貨車撞倒，熱心路人報案，送醫急救一度回復心跳，昏迷指數僅3，當晚病情急轉直下，遠嫁高雄的大姊趕到醫院見妹妹緊閉雙眼卻流淚，嚥下最後一口氣。

施養賜表示，乖巧貼心的女兒在36歲生日前一天結束生命，她的房間維持原樣就像從未離開，但屋內每個角落都有她的身影和笑聲，她曾翻食譜手忙腳亂為父母做飯、從日本回台後學騎機車，他在旁陪伴練習、溫柔細心為他染髮，這些記憶不斷在腦海重播讓他痛苦萬分，食欲不振、聞油煙即作嘔，幾近厭食，體重直直落，身體很不舒服即到彰化醫院看病。

先前參與救治他女兒的數名醫護看到施養賜形容憔悴，關懷詢問「你怎麼了？哪裡不舒服？」施養賜幾度哽咽講不出話，醫護得知是他的女兒車禍傷重不治就眾人努力安慰。施養賜說，被醫護和掛號人員圍住關懷那一刻，他決定重回工作過的地方，以志工身分重新開始，回報曾被善待的溫情。

施養賜在彰化醫院急診室當志工，推床、送檢體、協助急診事務。他說，會來急診的人都是最需要幫助的人，能在他們最無助時伸出雙手，讓自己感受到存在的意義，也是將他對女兒的思念轉化為對他人的溫柔。

車禍 生日 日本

延伸閱讀

生前負責總統特勤…北市女警產後大出血離世 同仁嘆：她體貼到讓人心疼

彰化里長殘暴毆妻致死還貼文營造愛妻形象 殺人罪判刑13年

來不及見孩子…中正一分局女警產後離世 愛女腦缺氧受損治療中

轎車自撞路邊大貨車釀2死 駕駛棄車逃逸被查獲 肇事原因說不清

相關新聞

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

北市少子、脫北潮嚴重，北市民政局長陳永德今赴議會民政委員會工作報告，議員關注少子化嚴重，陳坦言，全台各縣市生育率全都下降，不過脫北問題外縣市沒有，但台北市每個月人口都在流失，根據每月彙整的戶籍數，少的話一個月少7、8百人，多的7、8千人都有，真的台北市每個月可以少掉一、兩個里。

懶人包／淡江大橋512通車！6大問秒懂為何被嘲選舉浮橋、流標7次也要蓋

串連淡水與八里的「淡江大橋」將於5月12日正式通車，這座由普立茲克建築獎得主札哈．哈蒂（Zaha Hadid）親自操刀的重大建設，從規劃到動工橫跨30年才終於落成，不僅將解決淡水與八里居民的通勤噩夢，也將重塑北海岸天際線。 對此，《聯合新聞網》整理了6大問題，帶領讀者快速掌握淡江大橋的誕生與未來。 為什麼淡江大橋備受矚目？ 淡江大橋是由國際知名女建築師札哈·哈蒂設計打造，是全球跨度最長的「單塔不對稱斜張橋」，橫跨淡水河口，全長共920公尺，最高跨距達450公尺。 札哈·哈蒂在建築團隊拿下淡江大橋設計競圖隔年不幸離世，使淡江大橋成為她的重要遺作之一，2025年也被CNN評為全球11大重要建築之一。札哈·哈蒂以雲門舞集舞者律動為設計靈感，主橋塔呈現「雙手合十」意象，為減少對淡水河口景觀的

入夜雨神降臨中部以北防豪雨…明全台溼答答 高溫陡降8度

今晚至明天清晨鋒面通過，雨勢最明顯，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北需留意短延時豪雨，明天全台有雨，尤其西半部注意局部大雨，周日、下周一短暫回到穩定的天氣，下周二水氣增多，下周三再有另波鋒面接近，北東雨勢又增加。

影／自助餐？高雄鳳山某市場豬肉堆成山 巨大老鼠大膽啃食畫面流出

高雄市鳳山區某傳統市場傳出鼠輩橫行，一名消費者凌晨時分路過市場，意外發現堆積如山的豬肉攤上疑似有兩隻老鼠正在啃食生豬肉，衛生條件堪虞。高市衛生局表示，將依據相關訊息進一步追查投訴內容是否屬實。

中南部水情有解？ 春雨鋒面將至 他曝4大特徵：結構完整水氣供輸豐沛

天氣即將明顯轉變，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周最不穩定的天氣，會落在今天至周六這段期間。今天至明天上半天，受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響；明天下半天至周六，則受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。

分散訴訟、賠償風險 衛福部與社工座談獲共識、將研訂社工保險機制

剴剴案社工被依過失致死判刑，昨天1600位社工走上街頭控訴，國家才應負保證人責任。衛福部今天邀基層社工舉行座談會，次長呂建德說明，會中達成重要共識，將由衛福部研擬社工責任保險機制，依不同領域社工訂出不同費率，財源選項包括保險或基金，尚須深入研擬。另，為廣納第一線社工建議，將規劃北中南東四分區，與社工座談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。