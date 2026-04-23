愛女36歲前一天車禍驟逝 六旬父回醫院急診室當志工重拾生命希望

彰化縣施養賜的女兒為陪伴退休老爸，半年多前自日本返台定居，今年2月間發生車禍，送醫急救一度恢復心跳，當晚仍撒手人寰，施養賜難以接受女兒在36歲生日前一天離世，悲傷憔悴而身體不適就醫，醫護見狀群起安慰，讓施養賜感受溫暖決定當志工，重新找到生活寄託。

施養賜63歲，曾是衛福部彰化醫院外包保全公司駐院保全人員12年，退休後，他的女兒從工作18年的日本返台希望多陪伴爸爸。今他表示，女兒在彰化高鐵站旁飯店找到工作，因日語流利、表現優異，原定今年3月起升為組長，全家人感到驕傲與欣慰，未料2月13日他女兒一如往常騎機車從埔鹽鄉前往田中鎮上班，行經田尾鄉一處十字路口遭右轉貨車撞倒，熱心路人報案，送醫急救一度回復心跳，昏迷指數僅3，當晚病情急轉直下，遠嫁高雄的大姊趕到醫院見妹妹緊閉雙眼卻流淚，嚥下最後一口氣。

施養賜表示，乖巧貼心的女兒在36歲生日前一天結束生命，她的房間維持原樣就像從未離開，但屋內每個角落都有她的身影和笑聲，她曾翻食譜手忙腳亂為父母做飯、從日本回台後學騎機車，他在旁陪伴練習、溫柔細心為他染髮，這些記憶不斷在腦海重播讓他痛苦萬分，食欲不振、聞油煙即作嘔，幾近厭食，體重直直落，身體很不舒服即到彰化醫院看病。

先前參與救治他女兒的數名醫護看到施養賜形容憔悴，關懷詢問「你怎麼了？哪裡不舒服？」施養賜幾度哽咽講不出話，醫護得知是他的女兒車禍傷重不治就眾人努力安慰。施養賜說，被醫護和掛號人員圍住關懷那一刻，他決定重回工作過的地方，以志工身分重新開始，回報曾被善待的溫情。

施養賜在彰化醫院急診室當志工，推床、送檢體、協助急診事務。他說，會來急診的人都是最需要幫助的人，能在他們最無助時伸出雙手，讓自己感受到存在的意義，也是將他對女兒的思念轉化為對他人的溫柔。