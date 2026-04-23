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駕照繳回每月最高可獲1500元補助 台南「這原因」看得到領不到

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳怡珍質詢交通局長王銘，指台南市敬老搭車補助「看得到用不到」，促補強一卡通設備。圖／陳怡珍提供
台南市議員陳怡珍質詢交通局長王銘，指台南市敬老搭車補助「看得到用不到」，促補強一卡通設備。圖／陳怡珍提供

台南市議員陳怡珍今日於議會質詢時指出，近期服務處接獲民眾陳情，反映中央推動的駕照自願繳回政策，結合TPASS與敬老卡使用大眾運輸，每月最高可獲1500元補助、最長兩年、總額最高達3萬5000元。然而，實際在台南使用上卻面臨困境。

陳怡珍說，原因在於計程車多數未設置一卡通驗票設備，導致民眾即使完成駕照繳回並綁定一卡通，仍無法使用補助，形成「看得到、領不到」的落差。

交通局長王銘德表示，目前台南市約有4000多輛計程車，但僅約1200輛裝設一卡通設備，整體比例偏低。相較其他縣市，因設有社福點數補助搭乘計程車機制，業者裝設意願較高，也使政策推動更為順利。

陳怡珍強調，市府應積極輔導與鼓勵計程車業者增設一卡通設備，不僅能提升長者使用便利性，也可增加業者載客機會，達到政策與市場雙贏。

此外，針對公共建設部分，關注即將啟用的停車空間規劃。

陳怡珍也指出，小東路北側社會住宅公共停車場預計於今年5月啟用，未來新設公共停車場應將電動車充電樁納入基本配備，與時俱進。另赤崁園區成功國小地下停車場預計於今年10月完工啟用，她也要求市府務必掌握工程進度，如期如質完工，讓市民早日使用相關設施。

計程車 一卡通 台南 駕照

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