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華山安定天使站辦「愛老人」郊遊 2百多孤老遊玄空法寺

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
華山台南安定天使站辦「愛老人」郊遊 ，2百多孤老參訪玄空法寺。圖／安定天使站提供
華山台南安定天使站辦「愛老人」郊遊 ，2百多孤老參訪玄空法寺。圖／安定天使站提供

華山基金會台南安定天使站今天在楠西區玄空法寺舉辦「愛老人 端午動起來」郊遊活動，248位三失孤老與協助義工走訪園區，欣賞奇木、雅石禪風庭園，放鬆身心、感受不同生活節奏，希望笑容增添生命活力。

安定天使站站長陳玉娟指出，對於長者而言，走出家門不只是身體上活動，更是重新連結社會、找回生命重心的一環，因而去年起星展基金會、星展銀行攜手華山基金會推動「心理健康支持計畫」，鼓勵長輩走出家門，守護身心健康。

陳玉娟表示，今天玄空法寺法師們導覽、帶領長輩繞佛，大家雙手合十，口中輕聲念誦，穩定緩慢步伐讓原本煩躁不安的心多了分寧靜與安定。局楠西分駐所員警也到場宣導防詐騙、實際案例分享，提醒長輩常見詐騙手法與應對方式，提升自我防護意識。

華山基金會表示，許多孤老因年邁體弱、行動不便，長時間受限在家中，無法與外界互動。心理健康是高齡生活品質重要基石，華山幫助弱勢長輩適度外出活動與人際交流，不僅有助於減緩孤獨感與憂鬱情緒，也能提升長者的自我價值與生活動力。

華山表示，大台南地區服務2770餘名失依、失能、失智三失長輩，呼籲大眾守護在地孤老，支持常年服務經費，一位長輩每月1250元、一年15000元，捐款開立正式收據、可抵稅，愛心專線06-2054971。

華山台南安定天使站辦「愛老人」郊遊 ，2百多孤老參訪玄空法寺。圖／安定天使站提供
華山台南安定天使站辦「愛老人」郊遊 ，2百多孤老參訪玄空法寺。圖／安定天使站提供

華山台南安定天使站辦「愛老人」郊遊 ，2百多孤老參訪玄空法寺。圖／安定天使站提供
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華山台南安定天使站辦「愛老人」郊遊 ，2百多孤老參訪玄空法寺。圖／安定天使站提供
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華山台南安定天使站辦「愛老人」郊遊 ，2百多孤老參訪玄空法寺。圖／安定天使站提供
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華山台南安定天使站辦「愛老人」郊遊 ，2百多孤老參訪玄空法寺。圖／安定天使站提供
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華山台南安定天使站辦「愛老人」郊遊 ，2百多孤老參訪玄空法寺。圖／安定天使站提供
華山台南安定天使站辦「愛老人」郊遊 ，2百多孤老參訪玄空法寺。圖／安定天使站提供

星展銀行 台南 華山基金會

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