從家庭廚房到海外爆紅！唐舖子用「一顆糖」翻轉人生 母親節禮盒亮點一次看

「唐舖子」母親節禮盒採抽屜式珠寶盒設計，搭配典雅圖騰與皮革質感提把，提升整體送禮質感。 圖／唐舖子 提供

為讓罹患罕見疾病的兒子能安心吃一口甜，「唐舖子」總經理葉安淇從18年專職照顧孩子的家庭主婦，到婚姻結束後被迫獨自撐起家庭，她靠一顆牛軋糖，從零打造出外銷19國的台灣伴手禮品牌。今年母親節，唐舖子推出限定禮盒，將這段「為孩子而做」的故事，轉化成一份能被送出的心意。

從照顧罕病兒的日常 走上沒有退路的創業路

因為大兒子對飲食的要求比一般人更加嚴格，葉安淇從零學習製作糖果與甜點，從原料挑選、甜度比例到製程細節，每一步都反覆嘗試，只為找到「孩子也能安心吃」的那個平衡點。

甜點最初只是分享給親友，卻意外收穫大量好評。離婚後，她必須獨自撫養孩子，開始思考如何找回人生主導權。她從家庭廚房起步，一步步摸索出品牌雛形，2013年正式創立「唐舖子」。

唐舖子與米其林二星甜點主廚合作推出「米其林牛軋糖禮盒」，提升品牌國際能見度。 圖／唐舖子 提供

米其林二星主廚加持 把台灣味賣進全球19國

沒有百年品牌光環，也沒有華麗包裝設計，唐舖子靠著「台灣味」與品質堅持，成功將產品外銷至美國、日本到韓國等19個國家，甚至進駐機場免稅店，成為觀光客熟悉的台灣伴手禮。

唐舖子更與英國米其林二星甜點主廚Lisa Crowe合作推出「米其林牛軋糖禮盒」，並研發蘋果與草莓風味牛軋糖，這款聯名產品也在2020亞太食品評鑑中獲得肯定，進一步提升品牌國際能見度。

除了經典牛軋糖系列，唐舖子近年也積極拓展健康食品領域，關注高齡化社會需求。品牌推出「原味芝麻薄餅」，主打高鈣、高膳食纖維與低負擔，適合銀髮族，榮獲2024銀髮友善食品獎、新味食潮獎肯定。

「原味芝麻薄餅」榮獲2024銀髮友善食品獎、新味食潮獎肯定。 圖／唐舖子 提供

從家庭主婦到得獎企業家 把人生重新活成自己的樣子

對葉安淇而言，品牌的意義從來不只是銷售商品。她始終希望未來能打造一個庇護工廠，讓像自己孩子一樣的特殊族群，也能擁有學習與工作的機會。

葉安淇也不斷提升自己，進修台大與政大EMBA；近年更接連獲第12屆女性創業菁英獎、第2屆新北企業精典獎傑出女力類組，以及品牌金舶獎，成為台灣女性創業代表人物之一。

葉安淇接連獲女性創業菁英獎、品牌金舶獎等，成為台灣女性創業代表人物之一。 圖／唐舖子 提供

母親節限定禮盒登場 把「愛」變成可以收藏的禮物

延續這份從家庭出發的初心，今年母親節「唐舖子」推出限定禮盒，外盒採用抽屜式珠寶盒設計，搭配典雅圖騰與皮革質感提把，提升整體送禮質感，也讓禮盒在使用後仍具有收藏價值。

內容物則以午茶概念打造，結合四大品牌經典與人氣商品。包含與新竹老字號合作的福源花生醬鬆餅，濃郁花生香氣搭配酥脆餅乾口感，是長年熱銷的聯名品項。

原味巧酥以紐西蘭奶源製作，加入日本羅漢果糖與小圓餅，口感綿密柔軟、不黏牙；芒果巧酥則融合台灣愛文芒果果乾，酸甜果香與奶香交織，層次更加豐富。

再搭配嚴選茶包，讓整體甜點在茶韻中達到平衡，更適合作為午後放鬆時光的搭配。

「唐舖子」母親節禮盒試圖傳遞的不只是產品本身，而是一段關於陪伴、堅持與愛的故事。 圖／唐舖子 提供

禮盒售價為NT$880（原價NT$1,080），在母親節禮盒選擇越來越多元的當下，「唐舖子」試圖傳遞的不只是產品本身，而是一段關於陪伴、堅持與愛的故事。

購買連結：https://www.tangshop.com.tw/zh-TW/products/%E6%AF%8D%E8%A6%AA%E7%AF%80%E7%A6%AE%E7%9B%92