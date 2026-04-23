台61線北延卡關？淡江大橋未預留空間 公路局：須配合淡海二期規畫

立法院交通委員會今考察新北淡江大橋及周邊交通建設，台61線是否延伸北海岸成為關注焦點。地方與民代憂心未來淡海新市鎮二期發展後，對外交通恐成瓶頸，要求中央提前規畫；交通部公路局則坦言，受限既有設計與都市計畫，現階段主線延伸困難，須待整體開發再行評估。

公路局於會中簡報指出，台61線淡江大橋淡水端目前以平交路口銜接中正路，當年原規畫採高架跨越方案，但因地方反對，最終改為平面設計，導致「未預留主線延伸空間」，後續若要北延，將面臨銜接困難問題。

此外，淡江大橋周邊緊鄰漁人碼頭、央廣電台、營區及既有新市鎮住宅區，新設道路恐涉及拆遷，推動難度高。公路局指出，相關路廊仍須由內政部國土署在淡海新市鎮通盤檢討中整體規劃，並與新北市政府協調處理。

從交通需求來看，公路局分析，目前淡水往來三芝、石門的旅次比例僅約3%，相較於往台北市44%、區內37%及往八里16%，北海岸方向需求仍屬偏低。 不過，未來若淡海新市鎮二期及科學城發展啟動，勢必帶動新的交通需求，屆時北延議題才有實質推動基礎。

立委洪孟楷在會中指出，台61線北延不只是道路問題，而是牽動淡海新市鎮二期與科技產業布局的關鍵基礎建設，「重點是未來人口與產業進來後，交通不能打結」，要求交通部應主動與內政部、經濟部協調，針對對外聯絡道路提出明確時程與規劃。

另有地方代表指出，淡江大橋通車後，觀光與車流勢必增加，若缺乏往北海岸的有效聯外道路，恐導致車流集中在既有道路系統，加劇壅塞情形，建議中央應提前盤點路廊與替代方案。

公路局回應，台61線是否北延仍須視淡海新市鎮整體開發方向與交通需求而定，後續將持續追蹤國土署規劃，並配合都市計畫檢討，評估可行路線與推動方式。