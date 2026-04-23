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進口馬鈴薯逐顆檢查可行？ 食品技師：小型食品廠多未配備「色選機」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣政府放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，引發食安疑慮；圖為大賣場販售的美國馬鈴薯，與新聞無關。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
台灣政府放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，引發食安疑慮；圖為大賣場販售的美國馬鈴薯，與新聞無關。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

政府放寬美國進口馬鈴薯規定，發芽不再需要全數退運，引發食安疑慮。行政院長卓榮泰提出將「一顆顆檢查」，被質疑是否可行。第一線食品技師分析，發芽與否的「檢疫」多以目視方式進行，逐顆檢視相對可行，抽驗龍葵鹼的「檢驗」必須萃取分析，不可能逐顆檢驗。不過，以人力檢查發芽與否較有難度，須以具辨識能力的設施挑選，但國內中小型企業多不具備這類設備。

執業食品技師劉忠翰指出，檢驗龍葵鹼需取樣送至實驗室萃取，實務上不可能每顆都檢驗，發芽與否的「檢疫」是以目視方式或使用游標卡尺，檢查發芽長度是否超過5毫米，雖有可能逐顆檢驗，但必須使用較精密的「色彩選別機」，以自動化輸送帶設備進行檢查，因邊境不具這類設備，必須盡到加工廠才有可能進行檢查。

立委王世堅今天在立院要求衛福部盤點，國內食品廠是否有色選機配置，衛福部食藥署允諾盤點。劉忠翰指出，就實務觀察，較具規模的上市櫃食品公司、美商食品廠等，才會有色選機配置，一般中小食品企業，本土小型食品工廠等，多數並無色選機配置。

食品技師公會秘書長林信宏建議，公會立場並非反對馬鈴薯輸入新制，不過，建議農業部應與衛福部事先溝通，也應確保檢驗量能，並針對丟棄後的馬鈴薯進行把關，避免不肖業者讓流入食品鏈，且發芽馬鈴薯一經開放，輸入至加工廠後，需有完整配套，而非等事後再透過後市場稽查開罰，至於色採選別機配置，也應提供業者足夠誘因。

目前農業部、衛福部所提把關機制，是先由農業部確認輸入的馬鈴薯是否發芽，若發芽送至特定場域汰除整顆發芽馬鈴薯，再由衛福部抽驗龍葵鹼符合規定才會放行。不過，劉忠翰點除可能疑慮，因冷鏈運送費用較高，進口加工用馬鈴薯較可能使用常溫運送，馬鈴薯若經農業部防檢署檢驗並無超過5毫米，依規定放行，在常溫運送至食品廠時，可能繼續萌芽。

劉忠翰提出解方，因噴灑發芽抑制劑，可能只灑到表層，位於整堆深處的馬鈴薯，恐未被噴灑，引發發芽疑慮，建議可採較先進技術，以安全劑量輻射照射馬鈴薯抑制發芽，且在美國境內就先執行，輻射照射可穿越外箱，照射至位於深處的馬鈴薯，送抵台灣後只要抽驗輻射殘留標準是否合格即可。

衛福部 美國 行政院長 馬鈴薯 農業部 卓榮泰

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