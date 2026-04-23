英國推「世代禁菸」震撼全球 台灣會跟進嗎？衛福部：交由社會討論

英國國會日前通過「菸草與電子菸法案」（Tobacco and Vapes Bill），將全面禁止2009年1月1日後出生者購買菸草產品，被視為全球最嚴格的「世代禁菸」政策之一，引發國際高度關注。台灣是否跟進？衛福部長石崇良今日表示，仍須經過社會充分討論，後續將由國健署進一步評估。

所謂「世代禁菸」，是指以出生年份為界，逐年提高合法購菸年齡，最終達到特定世代「終生不得購菸」的目標。英國21日正式立法通過，即針對2009年後出生者，規定任何17歲以下的兒童，未來無論年齡多大，都不得合法購買菸品，試圖從源頭阻斷新世代吸菸人口。

除英國外，紐西蘭等國過去也曾提出類似政策，顯示全球公共衛生政策正逐步由「減害」走向「全面預防」。石崇良強調，醫學界早已確認吸菸為致癌主因之一，吸菸沒有安全劑量，即使少量吸入或暴露仍會增加癌症與心血管疾病風險。各國近年紛紛加強菸害防制，包含提高菸價、擴大禁菸場所、限制廣告等。

石崇良指出，從公共衛生角度來看，「世代禁菸」確實是一種更積極的預防策略，但也牽涉到個人自由、產業衝擊與執法可行性等多重層面，必須審慎評估。目前台灣依據「菸害防制法」推動多項措施，包括室內公共場所全面禁菸、菸品警示圖文、限制廣告及提高購買年齡等，已使成人吸菸率逐年下降。

對於是否引入「世代禁菸」，石崇良表示，這不只是單一政策選擇，而是涉及社會價值與世代公平的重大議題，「需要社會有充分討論」。衛福部將請國健署蒐集國際經驗與實施成效，評估政策可行性，包括對吸菸率的影響、執法成本與社會接受度等，再作為未來政策參考依據。

針對媒體關注英國推動「世代禁菸」政策一事，國健署表示，國際間確實陸續出現不同菸害防制作法，各國也依其社會背景與公共衛生需求採取相應措施。

我國現階段已透過「菸害防制法」，全面禁止電子煙等類菸品，並結合校園宣導、違規查緝、網路販售監測及戒治輔導等措施，加強對青少年族群的保護，持續從源頭與使用端降低風險，也將持續強化青少年保護與整體防制工作。

對於未來是否跟進國際新興政策，國健署持續蒐集國際經驗進行評估，並與社會各界充分溝通，在兼顧國人健康、社會共識及執行可行性的前提下審慎研議，精進我國菸害防制策略。

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