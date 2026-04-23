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淡江大橋通車在即 公路局提疏運方案、地方籲通車後再檢討

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡江大橋預計5月通車，周邊交通疏運備受關注。交通部公路局今於立法院交通委員會考察中提出八里端交通疏運規畫。記者張策／攝影
淡江大橋預計5月通車，周邊交通疏運備受關注。交通部公路局今於立法院交通委員會考察中提出八里端交通疏運規畫。記者張策／攝影

淡江大橋預計5月通車，周邊交通疏運備受關注。交通部公路局今於立法院交通委員會考察中提出八里端交通疏運規畫，盤點潛在瓶頸並提出改善措施；不過地方里長直言，部分路口恐仍出現壅塞，建議通車後儘速辦理會勘、滾動檢討。

公路局指出，淡江大橋串聯台2線、台15線、台61線及台64線，將形成完整快速路網，為掌握通車衝擊，已委外辦理交通評估，透過運輸需求預測與交通模擬，提前研擬改善對策與優先順序。

依評估結果，八里端潛在交通瓶頸集中在3處，包括八里1匝道與忠孝路口、臨港大道與商港路口，以及商港路與中華路口等重要節點。

公路局表示，相關改善措施已陸續完成，其中忠孝路已拓寬為雙向4車道，台64線銜接台61線系統匝道也已建置完成，各主要路口將配合通車調整號誌時制，並採滾動式檢討因應車流變化。

此外，公路局也規畫由橋梁管理中心即時監控路況與氣象資訊，透過CMS可變資訊標誌發布交通訊息，引導車流分散，以降低壅塞風險。

不過，多名地方里長在會中指出，淡江大橋通車後，車流將重新分布，尤其濱海沙崙路口及新市鎮主要幹道，仍可能成為交通瓶頸，建議通車後一個月內再辦理會勘，實際檢視路口運作情形並調整號誌與設施。

也有里長提到，隨著橋梁啟用，外地車流與觀光人潮可能增加，若周邊道路銜接與號誌未同步優化，恐出現回堵情形，影響居民通行品質。

對此，公路局回應，通車初期將列為重點觀察期，將持續蒐集交通量與車流特性，並依實際情況調整號誌與交通措施，作為第二階段檢討依據，以確保整體路網運作順暢。

淡江大橋

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