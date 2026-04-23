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社工遭判刑釀「防禦性」通報 案量恐暴增衛福部明年啟動「分案新制」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
針對剴剴案負責定期查訪的兒福聯盟社工日前被依過失致死罪判處2年有期徒刑，引發基層社工不滿及擔憂。衛生福利部長石崇良今天在立法院公開表態，除向社工打氣之外，他表示，社工跟醫事人員一樣都是在救死扶傷、本於助人的人，應該跟《醫療法》採取相同標準，以故意或過失、且違反了注意義務跟專業裁量範圍者才負民事、刑事責任。記者林俊良／攝影
針對剴剴案負責定期查訪的兒福聯盟社工日前被依過失致死罪判處2年有期徒刑，引發基層社工不滿及擔憂。衛生福利部長石崇良今天在立法院公開表態，除向社工打氣之外，他表示，社工跟醫事人員一樣都是在救死扶傷、本於助人的人，應該跟《醫療法》採取相同標準，以故意或過失、且違反了注意義務跟專業裁量範圍者才負民事、刑事責任。記者林俊良／攝影

剴剴案社工遭判刑引發各界對社工權益討論。立委王育敏指出，111至114年4年內新增逾5萬個案，但實際接受保護服務的個案卻在下降，且保護性社工人數未隨之成長。衛福部長石崇良說，因應剴剴案導致「防禦性」通報，預期案量還會暴增，衛福部已研擬一致性通報原則。衛福部保護司司長郭彩榕說，社安網「調查處理中心」預計明年上路，將聘「助手」協助分案。

王育敏說111至114年兒少保護個案從8萬3101件增加至13萬6592件，暴增6成之多，實質進入保護服務個案卻在下降，且保護性社工人力未等比率上升，全台社工進用率平均8成，不少縣市社工聘用比率不足8成，且社工離職率達13.9%，這表示人力跟不上通報案件增加速度，「這就是為何第一線社工壓力暴增。」

立委張雅琳指出，剴剴案發生後，衛福部將收出養必要性評估收回由地方政府評估，實務上是由社福中心主責，目前部分縣市社福中心社工，每人需負責超過200例個案，遠超過政府訂出的合理個案數量35案，未來社福中新量能是否可行？建議衛福部應讓社福中心應回歸支持性角色，而非承擔全數收出養必要性評估責任。

立法委員廖偉翔指出，全國社工進用率已由2021年的89.7%下降至82.8%，顯示人力補充跟不上需求。但中央將進用率列為關鍵指標，卻導致地方為達標「衝數字」，甚至出現短期任用仍計入、延後離職以維持數據等亂象，制度重數字、輕留才，已嚴重偏離初衷，政府若不檢討社工人力灌水、考核失真與服務失衡等問題，恐讓政策流於形式，甚至加重基層負擔。

石崇良指出，因應剴剴案社工遭判刑等重大社會案件，預期「防禦性」通報案件量會暴增，就像過去重大醫療糾紛案件發生後，醫師會採取「預防性醫療」，為避免壓垮社工，導致無法精準提供個案服務，衛福部正準備將現行「篩派案中心」，改制成為「調查處理中心」。

郭彩榕指出，「調查處理中心」預計明年上路，並於今年底前訂出從「通報、調查到處理」的標準處理流程（SOP），同時重新訂出社工通報表單指標，增加後續分案效率，另針對通報案件分案人員，放寬從業身分，從限定現行社工相關科系，改放寬至心理、犯罪等社安網相關科系畢業者均能擔任，並以輔以AI系統支持，這些「社工助手」可讓社工專注於調查、服務個案。

社福 王育敏 衛福部 剴剴

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