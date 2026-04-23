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並非兒童專屬 台灣疫苗推動協會推成人疫苗接種手冊提醒按時防疫

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疫苗接種是公共衛生的一環，台灣已經進入超高齡社會，台灣疫苗推動協會今正式發布成人疫苗接種手冊，期待讓所有成人一人一本。記者翁唯真／攝影
疫苗接種是公共衛生的一環，台灣已經進入超高齡社會，台灣疫苗推動協會今正式發布成人疫苗接種手冊，期待讓所有成人一人一本。記者翁唯真／攝影

疫苗接種是公共衛生的一環，台灣兒童自出生就有由國健署發放的一本定時施打的兒童健康手冊（黃卡），家長可以按時程帶小孩接種疫苗，不過台灣已經進入超高齡社會，台灣疫苗推動協會今正式發布成人疫苗接種手冊，期待讓所有成人一人一本，定時接種疫苗，提高防護。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，台灣在兒童疫苗政策上長年維持高覆蓋率，為國際首屈一指典範，但隨著正式邁入超高齡社會，成人疫苗接種率與認知仍有明顯落差，「從兒童延伸到成人」已成為當前公共衛生最關鍵的一步。

李秉穎說，成人族群長期以來對疫苗接種的重視程度不足，對自身應接種項目缺乏認知，導致許多人在無意間錯失「黃金接種時機」。他提醒，一旦感染流感、肺炎、呼吸道細胞融合病毒 (RSV)或帶狀疱疹，不僅可能出現長時間疲倦、神經痛等後遺症，甚至影響工作表現與日常生活，對個人與家庭都造成不小負擔。

台灣疫苗推動協會理事長吳玉琴說，回顧台灣疫苗推動歷程，從兒童常規疫苗制度建立、接種率穩定提升，到近年持續推動疫苗衛教、政策倡議與跨界合作，逐步打造完整的防疫體系，成功守護下一代健康。

然而，在成人與高齡族群的疫苗接種上仍有待加強，根據資料統計，截至2025年5月，台灣新冠JN.1疫苗全國接種率僅約8.75%，65歲以上長者接種率亦僅約18.2% ；相較之下，美國與英國65歲以上長者接種率分別達44%與59%，仍低於國際建議標準，如何將既有成果延伸至全齡族群，成為現階段的重要挑戰。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀指出，隨著年齡增長，人體免疫功能逐漸下降，感染後發展為重症的風險明顯提高，但多數成人仍抱持「沒有生病就不需要打疫苗」的觀念，忽略預防醫學的重要性。

「老人意見很多，不像小孩會聽家長的話」程劭儀說，兒童有黃卡可以讓家長定時帶去接種，不過長輩民眾應主動與醫師討論自身健康狀況與風險，規畫適合的疫苗接種策略，讓疫苗成為長期健康管理的一部分，而非疾病發生後才補救的選項，不過這部分仍需要花一些心力努力。

新竹台大分院小兒部感染科主治醫師陳文發表示，兒童接種完善，不過成人也應該要定時接種，成人疫苗接種手冊手冊不僅是衛教工具，更象徵台灣疫苗政策由過去以兒童為核心，逐步邁向涵蓋各年齡層的「全齡免疫」轉型，補足長期以來成人防疫的關鍵缺口。

疾管署副署長曾淑慧說，衛福部多年來已導入約14種疫苗，可減少18種疾病重症發生的機會，其中9種是兒童常規疫苗，其他則是成人疫苗，例如流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，將逐步導入讓國民更健康。

今晚台北101將響應世界疫苗周進行點燈，透過國際地標向全球傳遞台灣推動全齡免疫的決心，讓疫苗守護每一代的理念從台灣出發、與世界接軌。

疫苗接種是公共衛生的一環，台灣已經進入超高齡社會，台灣疫苗推動協會今正式發布成人疫苗接種手冊，期待讓所有成人一人一本。記者翁唯真／攝影
疫苗接種是公共衛生的一環，台灣已經進入超高齡社會，台灣疫苗推動協會今正式發布成人疫苗接種手冊，期待讓所有成人一人一本。記者翁唯真／攝影

國健署 疫苗 李秉穎

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