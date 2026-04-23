社工過失負刑責？ 衛福部長：比照「醫療法」故意或過失且違專業才負責

剴剴案社工被依過失致死判刑，為我國首次社工因個案之死，需負保證人責任。社工工會昨集結逾1600人上街控訴「社工不等於保證人、國家才是保證人」。對此，衛福部長石崇良說，國家需對兒少負保護責任「完全正確」，考量社工與醫事人員都是救死扶傷的助人工作，將參考「醫療法」，醫療人員故意，或過失且違反專業義務時，才需負起民、刑事責任作法，訂出社工責任界線。

石崇良說，社工與醫事人員相同，都是本於助人之心救死扶傷，過程中難免出現不如預期結果，若以結果反推過程不見得公平，「醫療法」修法時，曾因應醫療人員工作特性，若病患治療成果不如預期，需在故意或過失且違反專業義務前提下，才需負刑事、民事責任，將朝這方向研議訂出社工應有的責任範圍，明天將邀集司法專家了解法律見解，盼各界多給社工支持。

立法院衛環委員會召委林月琴指出，國家的責任不只是讓兒少活下來，還要讓孩子活得安全、有品質，兒少保護案件是高度複雜的專業工作，衛福部應盤點社工責任與其權限與支持措施、資訊是否對等，尤其資訊愈是對等，社工判斷愈能明確，兒少保護個案進入收出養服務後，涉及政府及淺淺機構二種不同系統，需有整合機制，才能避免孩子落入制度縫隙。

林月琴指出，政府應給社工界回應，讓社工有足夠資源及到位的協助，建議衛福部舉辦全台北、中、南、東各區舉辦座談會，讓社耕把基層遇到的問題，反映讓中央主管機關了解並加以處理，另建議研擬一套適用於兒少保護、收出養服務社工的專業責任保險制度，在個人、社福機構與政府之間，建立更合理的責任配置方式。

對此，石崇良表示，社工意外傷害已有團體保險機制，至於專業責任保險及責任釐清等，衛福部將設法研議，考量部分社工在中央舉行會議時，因服務個案無法抽身，或地理位置過於遙遠而無法參加，後續將分區舉辦社工座談會，盼透過每次不幸個案的討論、改善，提升兒少安全，衛福部在剴剴案發生後，已串接社安網34種資訊系統，盼讓社工更容易掌握資訊。