分享11年前從太空拍台灣視角 太空人林琪兒曝：像迷霧中綠寶石

首位台灣出生NASA太空人林琪兒，4月21日至25日展開5天訪台行程。副總統蕭美琴日前接見後，分享他11年前從太空拍台灣的照片，令人讚嘆不已。林琪兒今分享當時拍下這張照片的心情，直言從外太空上看到台灣，像是籠罩在迷霧中的綠色寶石，美到令人屏息。

林琪兒今天受邀到兒時曾經居住過的台中，他感性地說「可以回到人生最開始的地方，感受良多」。他也說，當太空人在外太空時，地球怎麼看都美麗，他常透過太空艙尋找曾經居住的地方、親友居住的地方，或是未來想去參訪的地方。

林琪兒透露，從外太空看到的地球很美，擁有白色、藍色、綠色和棕色的色調，台灣像是籠罩在迷霧中的綠色寶石，那畫面令他屏息，也深深感受台灣的美。

剛剛完成亞提米絲二號任的林琪兒，對於許多年輕學子想要進入太空領域，他說，現在可說是太空發展的黃金時代，鼓勵大家繼續追求夢想，繼續去讀書、研讀，不管是科學、物理、數學等，繼續追逐夢想，相信未來都可以在太空見。