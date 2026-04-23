打造首座公路生態樹島 台61新埔段栽植1000株、59種苗栗淺山樹種

交通部公路局推動公路環境與生態永續發展，今天在台61線通霄新埔段舉辦「裕見幸福公路 種下希望森林-苗栗公路生態樹島計畫」活動，共同植下1000株台灣原生植物，盼透過原生樹種復育與多樣性植栽方式，打造首座公路沿線的生態樹島。

公路局中區養護工程分局與裕隆汽車、台灣山林復育協會啟動的「公路生態樹島001號」，選址於台61線通霄新埔段隧道上方，這裡也是苗栗沿海丘陵重要原生植物區域。

協會學術顧問蘇夢淮副教授研究指出，通霄新埔地區屬於接近海岸的丘陵地形，因長期受東北季風與海岸環境影響，使當地氣候較內陸乾燥且冬季強風頻繁，導致森林多呈現疏林景觀。該區常見植物包括台灣野茉莉、灰木、厚殼樹等，而槲櫟、山合歡等物種則多見於此類型植被，為具代表性的生態指標物種。

蘇夢淮強調，復育計畫特別以在地植群為基礎，透過科學研究與生態調查，規畫適合當地環境的復育策略。此次植栽物種包含多種具保育價值的植物，如槲櫟與2017台灣維管束植物紅皮書名錄中受威脅物種-台灣野茉莉；另有菱葉捕魚木、琉球野薔薇與栓皮櫟等亦為鄰近山區數量較稀少的物種，透過此次復育行動，實質助於其族群的保存與擴展。

今天生態復育志工栽植1000株，共計59種的苗栗在地淺山植群樹種，皆來自裕隆汽車於三義廠區建置的台灣原生林復育中心」。

「未來的公路，不只是交通建設，更是生態復育的綠色廊道！」公路局中區養護工程分局表示，隨著永續發展理念的深化，未來的公路建設不僅承載交通運輸功能，也肩負生態保育與環境永續的重要角色，希望透過公私協力與長期復育行動，讓公路生態樹島成為連結森林棲地的重要節點，共同促進台灣淺山森林的復育與永續發展。