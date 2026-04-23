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北捷東延段最快通車時間曝光 免費搭？捷運局：仍要討論
台北市捷運工程局今赴議會工作報告，針對信義東延段完工通車時間，局長鄭德發表示，預計最快6月底通車。另外，優惠期程，北捷表示，交通局召集相關會議討論，初步討論過此段不收費，但相關細節仍要討論。
捷運局說明，信義線東延段全長1.4公里，從象山站尾軌並沿信義路六段、福德街、中坡南路至玉成公園，並在福德街廣慈博愛園區前設置「廣慈／奉天宮站」。北捷在今年2月13日啟動穩定性測試，包含列車運行、號誌控制、供電系統，符合安全與穩定標準。
捷運局說，截至三月底工程進度達90.63％，捷運站體已大致完成，僅剩福德街公車站及轉乘設施，以及最後道路復舊、回填作業，時間需要一年多時間，但不影響通車。
鄭德發報告，交通局預計將在5月10日召開初勘委員會決定初勘日期，若有需要修正，會在改善後報請交通部排訂履勘委員會與履勘時程，完成改善項目後報交通部，確定符合安全穩定標準後，北市府就能決定通車日期，最快於6月底通車。
另外，交通委員會第一召集人李明賢詢問通車完工時間，以及東延段試營運期間的轉乘優惠等。北捷總經理黃清信說明，交通局會召集相關會議討論，北捷會配合市府政策，初步討論過東延段可能不收費，讓乘客能體驗，時間為一個月，「但相關細節仍在討論。」
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