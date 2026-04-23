靈異？早逝兒透過ChatGPT找路回來了！夫妻拍全家福照「5孩變6孩」

真的是早逝的孩子回來了嗎？還是AI出現異常錯誤？一對夫妻日前出遊拍攝合照，透過ChatGPT將照片轉換成「吉卜力卡通風格」，沒想到輸出的照片中「五個小孩竟然變成六個」，更不可思議的是，其中一個小孩與逝去的兒子長得極為相似，讓這對夫妻深信是孩子「找路回來了」。

台大婦產科醫師施景中常在臉書分享病人故事，他表示，一對夫妻因意外失去排行老四的兒子，傷心之餘仍不放棄想與兒子再續緣份，太太甚至重新接通輸卵管並生下老五、老六。

前陣子一家人出遊拍攝全家福照片，先生請ChatGPT把照片轉換為「吉卜力卡通風格」，結果看了仔細一數，發現五個孩子變成六個，而且多的那一個男孩還被他抱在手上，模樣與夫妻思念的早逝兒極為相似。

施景中說，這對夫妻當初生下第四胎兒子後就已經結紮，後來兒子意外離世後，太太不做試管嬰兒，堅持重新接通輸卵管，因為她擔心如果硬塞胚胎，不確定是不是兒子，「把門打開，如果是他，就會自己找路回來」。

後來這對夫妻連續生下老五、老六，而太太最後一次手術時也再度結紮，一家七口生活得很幸福，只是偶爾夜深人靜時仍會想到早逝的老四。

施景中表示，「國際量子日」當天，他收到這張照片，但他認為這並非靈異照片，而是量子力學中的「量子疊加」、「量子糾纏」，好像就在這對父子之間發生了，也許在某個平行世界裡，他們一家八口正在快樂的一起生活，曾經在一起的家人，永遠不會被遺忘，連AI都知道。

不少網友看完也紛紛留言，「天啊好感人，AI一定讀到人眼看不到的了」、「我想哭了，一直都在身邊守著」、「物理不能解釋或是解釋到後來就是愛」、「科學的盡頭是玄學說的真的沒錯」。