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淡江大橋機車道太窄挨批 公路局：寬度符合規範

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡江大橋通車在即，機車道配置引發安全疑慮，立法院交通委員會今赴新北考察。記者張策／攝影
淡江大橋通車在即，機車道配置引發安全疑慮，立法院交通委員會今赴新北考察。記者張策／攝影

淡江大橋通車在即，機車道配置引發安全疑慮。立法院交通委員會今赴新北考察，民代質疑機車道「實體雖為2.5公尺，但畫設標線後實際可用空間不足」，恐影響騎士安全，並要求公路局在通車前完成「可活動式柵欄」；公路局則強調設計符合規範，並已規畫28套事故應變劇本，確保通車後運作無虞。

公路局北區公路新建工程分局簡報指出，淡江大橋屬台61線快速公路系統，原依規定普通重型以下機車不得行駛，考量淡水、八里短程通勤需求，才於主線外側設置實體分隔機車專用道，兼顧快速道路功能與地方交通。

北新工分局說明，依交通量推估，未來機車尖峰每小時約1653輛，經服務水準評估採單向單車道配置，機車道全線寬度為2.5公尺，符合設計規範，並透過標誌標線引導車流行駛。

對於事故處理與安全疑慮，北新工分局表示，已建置橋梁管理中心，事故發生時將由人行、自行車空間進行人員救援，事故車輛則由主線車道進場拖吊，並規畫CMS可變資訊系統發布即時路況，加強用路人掌握。

交通部公路局長林福山表示，針對事故處理與人員救護機制，早在規畫階段即已納入考量，包括於人行道、自行車道與機車道間設置緊急救援開口，並規畫以活動式柵欄作為應變設施，相關措施目前已進入作業，將於通車前完成設置，以強化事故發生時的應變與救援效率。

立委洪孟楷指出，公路局雖強調機車道設計寬度為2.5公尺，但畫設標線後，「標線內的寬度並沒有2.5公尺」，與用路人實際感受存在落差，加上橋面兩側護欄形成視覺壓迫，騎士通行恐更感狹窄。他強調，相關設計應回到用路安全檢視，而非僅以符合法規為依據。

新北市議員鄭宇恩則表示，淡水端與八里端民眾普遍關心機車道安全問題，建議中央應與機車族群加強溝通，納入使用者意見優化設計。她指出，若未來事故發生需疏導車流，應預先在橋面兩端規畫轉換動線的開口，「至少在淡水、八里兩端各設一處」，讓機車能有效分流。

此外，洪孟楷指出，公路局已針對橋上各類突發狀況研擬28套應變劇本，涵蓋事故、壅塞及各種緊急情境，但目前不僅地方政府，連民意代表也難以掌握具體內容，要求通車前應完成演練並對外說明標準作業流程，避免劇本「只停留在紙上」，確保實際發生狀況時能即時應對。

淡江大橋通車在即，機車道配置引發安全疑慮。記者張策／攝影
淡江大橋通車在即，機車道配置引發安全疑慮。記者張策／攝影

新北 八里 淡江大橋

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