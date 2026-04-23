60kg→46kg！MAMAMOO玟星靠3招大瘦身 醫曝地瓜減肥關鍵

想減重、想讓身形更緊實的人不少，但真正難的往往不是「開始」，而是「持續」。不少人一忙或動力下降，就容易中斷計畫。韓國女團MAMAMOO成員玟星（Moonbyul）過去曾靠一套相對簡單、可長期執行的方法，成功從60公斤減到46公斤、減去約14公斤，也成為不少人討論的減重範例。

根據日本網站「beauty news tokyo」指出，玟星的減肥方式並非極端節食，而是透過幾個生活習慣的調整來維持穩定減重。

首先在飲食上，她以「地瓜」作為主軸，利用地瓜富含膳食纖維、容易產生飽足感的特性，幾乎每餐都納入。像是早餐吃2條地瓜搭配牛奶，午餐吃1條地瓜加蛋與穀物，晚餐則再吃2條地瓜，維持高飽足但相對簡單的飲食模式。

其次，她在減重期間「盡量不外出」。原因很直接，只要外出與朋友見面，很容易變成吃飯、喝咖啡的行程，在輕鬆氛圍下也更容易吃太多。透過降低社交活動，減少「破功」的風險，避免被環境影響而中斷減肥計畫。

最後在運動方面，她持續透過舞蹈等方式維持活動量，並在運動時選擇「較厚的衣物」，希望提升流汗量、增加運動效果。

玟星的減重方式並不是複雜的計畫，而是透過飲食簡化、環境控制與規律運動來降低執行難度。雖然不一定要完全照做，但重點在於找到能長期維持的生活規則，才比較有機會穩定達成減重目標。

此外，醫師邱正宏曾指出，要用地瓜減肥，重點不只是「吃地瓜」，而是吃法與替代正確。

一般烤地瓜雖然健康，但一條約250公克的地瓜熱量仍接近300大卡，等同一碗飯，如果當點心或額外加餐，反而容易超標。較好的方式是將地瓜放涼或冷藏後食用，部分澱粉會轉為「抗性澱粉」，較不易被吸收，可增加飽足感、減緩血糖上升，也有助腸道菌相與排便狀況。

「用地瓜取代白飯或麵」，而不是額外多吃，才能真正減少總熱量攝取。不過，腸胃較敏感或容易不適的人，可能會不耐冷食，建議改冷藏而非冷凍，並視身體狀況調整。